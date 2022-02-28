快速測試｜跟住買！政府免費派7大快速測試套裝品牌一覽！邊12類人士有資格免費取得？（附示範短片、使用說明連結）

日前政府宣布即將開放網上平台，供市民自行呈報快速測試陽性結果，政府會直接列為確診個案！消息公布後，市面上又再掀起快速測試套裝搶購潮，不過市面上快速測試套裝眾多，未必款款都準確！大家在搶購前，不妨先參考政府在網站上列出會向指定群組免費派發的7大快速測試套裝品牌，務求用得安心！

政府派發邊7款快速測試套裝？跟住買！

1. 熱境生物

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15分鐘

製造商：北京熱景生物技術股份有限公司

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2. 妥析

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：20分鐘

製造商：相達生物科技國際有限公司

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3. BGI YHLO

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15分鐘

製造商：深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

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4. 萬孚

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15分鐘

製造商：廣州萬孚生物技術股份有限公司

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5. 和信

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15-20分鐘

製造商：廣東和信健康科技有限公司

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6. 金沃夫

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：約15分鐘

製造商：北京金沃夫生物工程科技有限公司

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7. AESKU

（政府網站圖片）

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：約15分鐘

製造商：AESKU.GROUP GmbH

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12類群組人士可免費獲取！

現時政府會向12類群組人士免費派發以上7款快速測試套裝，包括進行「居安抗疫」人士和以下的指定高風險及特定群組人士，測試套裝將由所屬的機構或部門陸續派發：

1. 安老院及殘疾人士院舍院友及員工

2. 醫護人員

3. 家居檢疫人士

4. 污水檢測持續呈陽性結果的地區的住戶及/或工作的清潔員工及物業管理員工

5. 緊急運輸服務司機

6. 香港跨境貨車司機

7. 參與抗疫前綫工作人員

8. 新冠疫苗社區疫苗接種中心工作人員

9. 履行關鍵公共服務及職能的政府僱員

10. 指定傳染風險較高地點的相關人士（如員工、居民等）

11. 高暴露風險特定群組的從業員

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