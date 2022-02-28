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28/02/2022

快速測試｜跟住買！政府免費派7大快速測試套裝品牌一覽！邊12類人士有資格免費取得？（附示範短片、使用說明連結）

#新冠肺炎 #Omicron #快速檢測套裝 #抗疫 #核酸檢測 #防疫 #第五波 #新型肺炎 #快速測試 #高風險 #檢測工具 #疫情 #免費派快速測試 #居安抗疫 #INDICAID #快速測試包 #熱境生物 #快速抗原測試 #鼻腔拭子 #AESKU #妥析 #金沃夫 #BGI YHLO #和信 #萬孚
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Text: Christy Yiu

　　日前政府宣布即將開放網上平台，供市民自行呈報快速測試陽性結果，政府會直接列為確診個案！消息公布後，市面上又再掀起快速測試套裝搶購潮，不過市面上快速測試套裝眾多，未必款款都準確！大家在搶購前，不妨先參考政府在網站上列出會向指定群組免費派發的7大快速測試套裝品牌，務求用得安心！

 

　　政府派發邊7款快速測試套裝？跟住買！

 

1. 熱境生物

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15分鐘

製造商：北京熱景生物技術股份有限公司

示範短片：按此

使用說明（只有英文版）：按此

 

2. 妥析

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：20分鐘

製造商：相達生物科技國際有限公司

示範短片：按此

使用說明：按此

 

3. BGI YHLO

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15分鐘

製造商：深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

示範短片：按此

使用說明（只有英文版）：按此

 

4. 萬孚

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15分鐘

製造商：廣州萬孚生物技術股份有限公司

示範短片（只有英文版）：按此

使用說明（只有英文版）：按此

 

5. 和信

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：15-20分鐘

製造商：廣東和信健康科技有限公司

示範短片：按此

使用說明（只有英文版）：按此

 

6. 金沃夫

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：約15分鐘

製造商：北京金沃夫生物工程科技有限公司

示範短片：按此

使用說明（只有英文版）：按此

 

7. AESKU

 

（政府網站圖片）

 

採樣方法：鼻腔拭子

結果讀取時間：約15分鐘

製造商：AESKU.GROUP GmbH

示範短片（只有英文版）：按此

使用說明：按此

 

12類群組人士可免費獲取！

 

　　現時政府會向12類群組人士免費派發以上7款快速測試套裝，包括進行「居安抗疫」人士和以下的指定高風險及特定群組人士，測試套裝將由所屬的機構或部門陸續派發：

 

1. 安老院及殘疾人士院舍院友及員工

2. 醫護人員

3. 家居檢疫人士

4. 污水檢測持續呈陽性結果的地區的住戶及/或工作的清潔員工及物業管理員工

5. 緊急運輸服務司機

6. 香港跨境貨車司機

7. 參與抗疫前綫工作人員

8. 新冠疫苗社區疫苗接種中心工作人員

9. 履行關鍵公共服務及職能的政府僱員

10. 指定傳染風險較高地點的相關人士（如員工、居民等）

11. 高暴露風險特定群組的從業員

 

Read More：20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！自行檢測可否代替強制檢測？

 

 

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