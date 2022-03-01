新冠肺炎自救懶人包｜中招要食藥打底？發燒食中藥不「翻燒」？應該點戒口？一文睇晒確診在家調養FAQ

第五波疫情愈演愈烈，確診數字不斷上升，醫療系統接近「爆煲」，不幸中招亦只可以留家隔離……這個時候，假如不幸染疫，我們應該怎樣照顧身體？要服用甚麼藥物？要唔要戒口？甚麼情況下要立即求醫？網絡上資訊太多，參差不齊，編者就幫大家整理一套中招在家「自救」懶人包啦！

關於病徵出現

Q︰出現甚麼病徵就代表中招？現在一旦出現任何病徵就應該先自行隔離？

Ans：

出現病徵不一定代表染上新冠肺炎！但為安全起見，自己和家人都先戴好口罩，病者必須立刻自我隔離並做測試，可以好好保護同住的家人，特別是長者和小朋友。

Q︰新冠肺炎最初期的病徵是甚麼？網上流傳喉嚨一痛就代表中招，是真的嗎？

Ans：

每個新冠患者的初期病徵都不同，早期病徵主要是上呼吸道的感染，包括喉嚨痛、喉嚨痕、輕微像傷風感冒等症狀。註冊中醫師陳靜茹指出，從近期臨床所見，病人的早期病徵大多是發燒或是輕微咳嗽等，反而中期才會出現喉嚨痛及痰多症狀；因此不能一概而論。





Read More︰英國研究團隊更新Omicron 20個常見症狀！「失去嗅覺」被剔除！邊2個病徵首度上榜

Q︰感染新冠肺炎一定會發高燒嗎？愈高燒就愈嚴重？

Ans︰

感染及傳染病專科醫生林緯遜醫生指出，感染病毒，如流感，病人都會有較高的體溫，發燒本身是身體的免疫反應。不過，這不代表體溫愈高，嚴重性就愈高。一旦出現發燒的症狀，最重要的是降溫。陳醫師則指出，據她臨床經驗，不是太多病人出現高燒，一般都像輕度及中度發燒。

（圖片來源︰Pexels）

Q︰發燒、喉嚨痛會持續多久？

Ans︰

一般來說，發燒在數日後就會減退。至於喉嚨痛方面，林緯遜醫生指，受到病毒入侵後，鼻、喉嚨、咽喉的黏膜會受損，而黏膜就是有保護和濕潤的作用。因此，受損後會比平時乾涸。當發炎的情況未完全消退，病人會持續不適，服用相關藥物可作紓緩。而香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾建議使用含有酒精的漱口水嗽口，對減少口腔中細菌、病毒有一定幫助。

關於使用藥物

Q︰如屬確診，若無出現病徵是否需要服藥打底？

Ans︰

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前指出，如無病徵，病人毋須服用任何紓緩性藥物。

Q︰出現發燒的話，服用「必理痛」還是「連花清瘟膠囊」好？

Ans︰

西藥和中成藥都有退燒的效用。陳靜茹中醫師指「連花清瘟膠囊」退燒效果好，「翻燒」情況較少，但非人人適合服用，膠囊性質寒涼，比較適合體質壯實、熱底或體質偏熱人士服用，若體質不合或過度食用會出現頭暈、腳軟的情況，要謹慎服用。

Read More︰中藥抗疫 | 用途相當於「必理痛」？在家用好「連花清瘟膠」！哪些狀況適合用？

Q︰為甚麼有說服用西藥會出現「翻燒」的情況？

Ans︰

從西醫的角度，一旦出現發燒可以服用含有撲熱息痛的藥物。林緯遜醫生解釋，撲熱息痛的藥物的藥效是短暫的，需要重複服用，不是1粒就可以全日退燒。病人應注意劑量和服用的次數，最密是4小時服用1次；要注意的是，藥物只是作紓緩不適之用，最終都是要自身的免疫系統解決病毒，當炎症下降，體溫就會下降。

註︰藥物服用劑量及次數以醫生或包裝指示為準

Q：除了吃喉糖，吃川貝枇杷膏可紓緩喉嚨不適嗎？

Ans：

陳醫師指出，川貝枇杷膏亦有助紓緩喉嚨不適，特別是咳和喉嚨乾涸；但因為偏甜，容易惹痰；痰多者就要減少用量或停吃；川貝枇杷膏性質雖然平和，但始終帶藥性，建議與西藥相隔最少一小時服用。

（圖片來源︰iStock）

下頁繼續睇關於飲食調養 + 求診