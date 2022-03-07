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07/03/2022

隔離新安排｜消防處推WhatsApp申報熱線，為確診者提供隔離安排！快速測試陽性都可用！（附聯絡方法、提供資料格式）

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Text: Christy Yiu

　　疫情持續嚴峻，確診數字不斷上升，除了政府即將推出的快測申報平台，消防處亦於周日（6日）宣布為確診者提供隔離安排，若不幸中招又不適合居家隔離，可以參照以下指示，就可以盡快得到適當安排！

 

　　即日起，為方便有需要人士盡快可獲安排進入社區隔離設施，消防處現推出電郵、WhatsApp熱線及微信帳號供確診者聯絡消防處，而申請人必須經核酸測試、深喉唾液測試、或快速抗原測試的結果呈陽性，症狀輕微並有自理能力，即可以透過以下方法聯絡消防處：

 

1. 電郵地址：fsd_cif@hkfsd.gov.hk

2. WhatsApp熱線：5233 1833（或按此立即向香港消防處HKFSD傳送訊息

3. 微信帳號：fsd_cif

 

　　不論是以上哪一種方式，為盡快安排申請人送往社區隔離設施，在聯絡消防處時都要提供以下資料：

 

中文及英文姓名：

年齡：

性別：

證件號碼（例A1234xxx）：

電話號碼：

住址：

檢測方法：

檢測呈陽性結果的日期：

 

　　提交資料後，消防處會根據隔離設施的使用情況、申請人的家居情況、病情或其他因素考慮安排先後次序，以及向確診者發出進一步指示；截至今天早上（7日），消防處表示已接獲超過4,000宗個案，有300宗已獲安排進入隔離設施！

 

 

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