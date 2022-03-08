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08/03/2022

快速測試｜快速檢測包評分網！避免「假陰性」！輸入牌子或產品名，即check 382款快速測試包靈敏度！

#新冠病毒 #陰性 #第五波疫情 #新冠肺炎 #快速抗原測試包 #新型肺炎 #確診 #傳染風險 #喉嚨痛 #靈敏度 #假陰性 #快速測試 #傳播力 #病毒量 #發燒 #快速測試包 #快速測試陽性 #快速測試套裝
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第五波疫情持續嚴峻，每日都有過萬宗新增確診個案，故不少人都用快速抗原測試包自行檢測！不過近日有不少快速測試呈陽性的人表示，明明早幾日已經出現發燒、喉嚨痛等病徵，但快速測試結果卻顯示為陰性，直至症狀開始減輕或消失，快速測試才出現陽性結果，質疑部分快速測試包對新冠病毒的靈敏度太低！事實上，快速測試的靈敏度的確比核酸檢測低，如果受測試者的病毒量低（但仍然有傳播力），絕對有機會出現「假陰性」，變相增加傳染風險！

 

　　有見及此，市民Michael L.自製了一個快速檢測包的快速搜尋器，收錄並整合了德國聯邦衛生部、世界衛生組織、歐盟、衞生署、FDA、國家藥監局、廠商的對各種快速檢測包的靈敏度評分，只要輸入快速檢測包的牌子或產品名，即刻可以check到市面上382款快速測試包靈敏度！而且有圖有字，夠晒清晰實用！

 

（註：靈敏度愈高，即代表測試找出病毒的機率愈高。世界衞生組織建議測試的靈敏度最少達80%。）

 

Read More：快速測試平台 | 快測陽性呈報平台啟用！逾10萬人等候進入！需提交甚麼資料？「陽轉陰」仍要申報嗎？（附平台連結）

 

Read More：快速測試｜跟住買！政府派發及衞生署認可11個快速測試套裝品牌！邊12類人士有資格免費取得？（附示範短片、使用說明連結）

 

（截圖自快速測試包靈敏度評分網）

 

　　根據此快速搜尋器列出的評分準則，評分由-1到6，如果快速檢測包獲得6分，代表其靈敏度較高，即使受測試者的病毒量較低（CT 值>30），都可以驗到陽性；獲5分的也不錯，可以驗到中病毒量（CT值介於25-30）。至於只獲2分或以下快速檢測包，代表其靈敏度較低，即使是高病毒量（CT 值< 25），只要約5成機會驗出陽性！-1分又代表甚麼？暫時未有數據，待補充。

 

即睇獲6分最高評分的20款快速測試包：

 


（截圖自快速測試包靈敏度評分網）

（截圖自快速測試包靈敏度評分網）

（截圖自快速測試包靈敏度評分網）

 

即check快速測試包靈敏度（按此）

 

Read More：隔離新安排｜消防處推WhatsApp申報熱線，為確診者提供隔離安排！快速測試陽性都可用！（附聯絡方法、提供資料格式）

 

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