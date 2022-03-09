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09/03/2022

最新抗疫政策｜林鄭率高官每日舉行記者會！伊利沙伯醫院轉定點醫院專收新冠病人！全民強檢已非優先抗疫工作？（不斷更新）

#抗疫 #抗疫政策 #第五波疫情 #新冠肺炎 #抗疫工作 #記者會 #防疫 #定點醫院 #全民檢測 #社區隔離設施 #新型肺炎 #林鄭月娥 #在家隔離 #全民強檢 #疫情 #新冠病人
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

 

　　為加強新聞發布工作，今日（3月9日）起除了周二，林鄭月娥每日都會與相關局長交代抗疫工作進展。每日下午4時半的疫情記者亦會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。

 

即睇最新疫情（按此

確診者住所名單｜實用連結（按此

Read More：快速測試平台 | 快測陽性呈報平台啟用！需提交甚麼資料？「陽轉陰」仍要申報嗎？（附平台連結）

 

【最新抗疫政策】即睇記者會重點一覽！

 

3月9日更新：

 

　　行政長官林鄭月娥今早舉行記者會，同場還有勞福局局長羅致光、食物衛生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞醫生，交代本港防疫措施。

 

1.    伊利沙伯醫院今日起會轉為定點醫院。醫院將主力照顧新冠病人，現有的250人會安排轉院，其餘130人會陸續出院，料3至4日內會完成。完成病人轉院的安排後，屆時會有逾千張病床可以提供予新冠病人。急症室服務亦會有特別的安排。

 

2.    設立長者專用隔離設施及暫託設施，將會改用亞洲博覽館、啟德遊輪碼頭及7個體育館。

 

3.    加強支援在家隔離長者，包括提供檢測包、藥物，以及主動打電話予長者提供遙距診症，以及專用的醫療熱線。

 

4.    加強支援安老院舍以及殘疾人員院舍，包括為部分院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備。同時爭取在3月18日前為所有院舍長者完成接種第一針疫苗。

 

5.    全民強檢仍在規劃中，仍在細化方案及籌備具體執行細節，包括人手、地點、物資等；須考慮何時實施才達最佳效果，目前並非優先工作



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