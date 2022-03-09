最新抗疫政策｜林鄭率高官每日舉行記者會！伊利沙伯醫院轉定點醫院專收新冠病人！全民強檢已非優先抗疫工作？（不斷更新）

為加強新聞發布工作，今日（3月9日）起除了周二，林鄭月娥每日都會與相關局長交代抗疫工作進展。每日下午4時半的疫情記者亦會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。

即睇最新疫情（按此）

確診者住所名單｜實用連結（按此）

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【最新抗疫政策】即睇記者會重點一覽！

3月9日更新：

行政長官林鄭月娥今早舉行記者會，同場還有勞福局局長羅致光、食物衛生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞醫生，交代本港防疫措施。

1. 伊利沙伯醫院今日起會轉為定點醫院。醫院將主力照顧新冠病人，現有的250人會安排轉院，其餘130人會陸續出院，料3至4日內會完成。完成病人轉院的安排後，屆時會有逾千張病床可以提供予新冠病人。急症室服務亦會有特別的安排。

2. 設立長者專用隔離設施及暫託設施，將會改用亞洲博覽館、啟德遊輪碼頭及7個體育館。

3. 加強支援在家隔離長者，包括提供檢測包、藥物，以及主動打電話予長者提供遙距診症，以及專用的醫療熱線。

4. 加強支援安老院舍以及殘疾人員院舍，包括為部分院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備。同時爭取在3月18日前為所有院舍長者完成接種第一針疫苗。

5. 全民強檢仍在規劃中，仍在細化方案及籌備具體執行細節，包括人手、地點、物資等；須考慮何時實施才達最佳效果，目前並非優先工作。







