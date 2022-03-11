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11/03/2022

留家抗疫操Fit 啲！跟住4個人氣YouTube Channels做運動健身，爆汗減脂兼腰痠背痛！窩居、零器材都做到

#疫情 #運動keepfit #居家運動 #新冠肺炎 #Eugene & Jayn #運動YouTuber #超核心健身中心 #May Fit #抗疫 #健身 #WFH #周六野 Zoey #運動教學 #消脂
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　第五波疫情未見明顯好轉，政府早前預告社交距離措施會維持到4月中，等健身室重開等到頸都長……唯有在家睇住YouTube教學片做運動！其實除了大家熟悉的Coffee，還有好多YouTube Channel都值得睇！編者私心分享4個Channel給大家，新手、高手都適合，還整理了必睇片單，這段抗疫時間或多或少會增磅，不如一齊做運動keep fit啦！

 

1. 周六野 Zoey：有美國私人健身教練認證

 

　　睇YouTube做運動最怕就是「學壞師」，畢竟要糾正返動作不容易，所以編者都會睇啲有保證的影片跟住做！第一個要介紹的是「周六野 Zoey」，她是數一數二的健身YouTuber，不單止訂閱人數逾100萬，她更在美國取得私人健身教練認證，超級fit的body已經很有說服力！在居家抗疫期間，大家可以放心跟她做運動！

 

（圖片來源︰周六野 Zoey Instagram）

 

　　做運動的關鍵就是持之以恆，周六野的影片勝在精簡，不會條條都超過1小時，編者最推介的就是改善身體部位、簡單有氧運動、爆汗運動等等，每次做完都會好爽！

 

編者私心推介片單︰

 

#1  改善駝背圓肩、腰酸背痛：WFH啱晒！

 

　　WFH或是在辦公室也好，坐得多很容易腰痠背痛和駝背，影響體態之餘對腰骨都不好，這個10分鐘的動作幾輕鬆，做完會舒服得多，放工做就最啱！

 

 

#2 床上瑜伽：空間窄啱晒！

 

　　在家做運動最大的難題就是無空間！如果你都有這個煩惱的話，不妨試試做床上瑜伽，這套動作可以加強柔韌性，改善駝背和腰酸背痛！

 

 

#3 輕鬆爆汗運動：窩居都做得！

 

　　到周末就可以選做一些爆汗運動。不用擔心，Zoey這20分鐘的運動不算太複雜，全程站立，啱哂在窩居跟住做！甚至被送去隔離酒店都做得！

 

 

周六野 Zoey

YouTube Channel  ｜ Instagram

 

2. May Fit：台灣大熱

 

　　健身運動影片有好多種，但不是每條片都啱睇！其中，有不少人都會推介配合不同的健身用品一起做，話明在家健身又怎會有齊工具呢？所以編者就介紹一個主打居家徒手無器材訓練的YouTube Channel給大家！May Fit是一位台灣YouTuber，據說大受台灣女生歡迎！

 

（圖片來源︰May Instagram）

 

　　原來，May在變身成健身達人之前，亦試過用了錯誤的瘦身方法，所以她決心為大家帶來正確的健身資訊！編者喜歡她的影片好多元化，除了有鍛鍊教學之外，更有餐單分享，她自創的增肌減脂食譜「一碗料理」大受好評！運動和飲食雙管齊下，抗疫期間一定成功keep fit！

 

（圖片來源︰May Instagram）

 

編者私心推介片單︰

 

#1 用毛巾和書本健身

 

　　誰說在家健身一定要有器材？May就教大家用毛巾和書本健身，有不少網友表示堅持做幾日之後都超有感！如果你是健身初哥就啱睇！

 

 

#2 20分鐘練勻全身

 

　　自問你會乖乖每日做運動的話，可以試試這個20分鐘的居家運動，可以練齊含臀腿、上肢、核心，邊做邊發現全身都在燃燒！！

 

 

#3 健身餐單推介

 

　　日日睇健身片實在太悶啦！所以偶爾都要睇睇煮食片過癮一下！相信大家都會怕食雞胸肉，一於跟May學學點煮雞胸肉先會好味又有營養！

 

 

May Fit

YouTube ChannelInstagram

 

下頁繼續睇其餘2個YouTube Channel 推介

 

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