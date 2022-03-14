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14/03/2022

第五波 | 化學博士K. Kwong 教3招出街防中招！戴口罩分3種風險程度？消毒衣物一樣東西搞掂？同場加映：4個最易中招狀況要小心

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Text: Christy Yiu

　　第五波疫情嚴峻，確診數字持續高企，即使不少打工仔已轉成WFH居家抗疫，但總免不了要外出購買日常生活用品或食物等；化學博士K. Kwong不時都會網上發表一些日常科學課題，特別在疫情期間，他測試過口罩、教人自製消毒藥水等，大受歡迎。最近他就於Facebook分享外出時如何做好個人防疫措施的小貼士，更把戴口罩風險程度分為3級，大家不防參考一下，出街前做好準備！

 

化學博士K. Kwong

（圖片來源：K. Kwong @ Facebook）

 

1. 戴口罩：風險程度分3級！

 

　　K. Kwong在文中指出，由於自己日常需要接觸不同人士，當中不乏快速測試陽性的人，加上不時也要堂食，為了保護自己，K. Kwong把戴口罩的準測分成高、中、低風險，適合不同場合使用。

 

K. Kwong指，戴口罩也可分成不同風險程度。

（圖片來源：istock）

 

低風險：只見低風險朋友或家人

 

　　K. Kwong表示，如果只見低風險人士如其助手，就只會用一個平面 ASTM Level 2 口罩。

 

中風險： 外出購物

 

　　如果只作一般外出，如購買日常用品等，K. Kwong指一個立體3D口罩已經足夠。

 

高風險：面對快速測試陽性人士

 

　　如要面對面見快速測試陽性的人，K. Kwong則建議可先戴上平面口罩和3D膠架作底層，然後再戴上綁頭式的布口罩作面層，由於底層的平面口罩有3D膠架，可支撐口罩以防「黐咀」；K. Kwong更認為這種戴法比起未做氣密測試的N95更為有效！

 

 

2. 護目：眼鏡不能擋氣溶膠，眼罩面罩更好用！

 

　　最近在街上都不時看到有人戴面罩，面罩真的有用嗎？K. Kwong指，大多人中招是因為空氣中帶病毒的氣溶膠或飛沫進入眼、口和鼻中，而氣溶膠更會在室内浮足一小時，所以不少人都容易透過眼睛中招！就算是「四眼一族」，眼鏡也只可用阻擋飛沫，不能阻擋氣溶膠，K. Kwong就表示戴眼罩或面罩可更有效預防中招！

 

 

3. 衣物：蒸氣熨斗消毒最有效！

 

（網上圖片）

 

　　回家後，處理衣物都有技巧！為求消毒，不少人都會在衣物上噴上消毒噴霧，K. Kwong表示，最有效的消毒方法其實是用蒸氣熨斗！蒸氣熨斗所噴出的高溫比起其他消毒噴霧更有效殺死病毒，如家中沒有蒸氣熨斗，好天時把衣物曬大陽也是另一個方法！

 

下一頁：外出時留意！4大中招高危位！

 

 

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