消委會測試｜15款塑膠紓壓玩具現破裂，7成半不符安全標準！「魷魚遊戲」擠壓球致癌塑化劑超標250倍！（附總評分表）

老少咸宜的紓壓矽膠玩具（poppit），雖然近年深受歡迎，但原來暗藏危險！消費者委員會（消委會）日前測試了市面上29款塑膠玩具，發現22款樣本未能符合玩具安全標準，其中1款名為「圓形魷魚遊戲squeeze toy」的擠壓玩具，其塑化劑含量更超標達250倍，或會對兒童健康構成風險！

22款樣本未能符合玩具安全標準

是次消委會測試涵蓋29款塑膠玩具，當中包括8款紓壓矽膠玩具（poppit）、7款沐浴玩具（bath toy）和14款擠壓玩具（squeeze toy），以了解玩具是否容易破裂、有沒有銳利的尖角、材料是否具毒性，甚至其標示及警告字句是否適當！結果發現，在拉力測試中，全部8款舒壓矽膠玩具均會破裂而產生小部件！2款浴室玩具，包括（#14）「Pinocchio麵包超人」和（#15）「愛洗澡的小黃鴨」在合理濫用的拉力測試下亦出現同樣情況，其中「愛洗澡的小黃鴨」的充氣活塞經測試後脫落！

（截圖消委會報告）

至於擠壓玩具，其中3款玩具包括（#27）、「喜慶饅頭捏捏樂」、（#28）、「My Bunny慢回彈玩偶」和（#29）、「公仔squeeze toy」亦有小部件脫落，如果幼童誤吞小部件，有機會阻礙呼吸，引致窒息風險！另有3款可擠壓玩具樣本內的液體在拉力測試後漏出，包括（#24）「漢堡包」、「喜慶饅頭捏捏樂」和「公仔squeeze toy」，或容易令兒童誤飲！還有1款可擠壓玩具為搖搖球，由於其彈性系數超過標準中的上限，兒童玩耍時有機會被反彈的搖搖球弄傷！

上述玩具樣本均未能符合歐盟玩具安全標準中對3歲以下幼童使用的玩具的要求。

［僅獲2星／1星評分］

（#3）U Home Bubble-Pop! Unicorn poppit

（#4）雪糕 Poppit

（#5）圓形 Poppit

（#6）蝴蝶 Poppit

（#7）魷魚遊戲 Poppit

（#8）薯條Poppit

（#14）Pinocchio 日本ANPANMAN麵包超人迷你吹氣沐浴玩具

（#15）林生玩具愛洗澡的小黃鴨

（#22）Tiny Toy 菠蘿油 Pineapple Butter Bun Putty Toy

（#23）網狀深藍色球

（#26）含有閃光部件Squeeze Toy

（#27）喜慶饅頭捏捏樂

（#28）My Bunny慢回彈玩偶 Slow Rebound Doll

（#29）公仔Squeeze Toy

（消委會圖片）

「圓形魷魚遊戲squeeze toy」塑化劑含量超標達250倍！

此外，消委會亦測試了29款塑膠玩具的塑化劑（DEHP）含量，結果發現有3款樣本驗出DEHP，包括（#15）「愛洗澡的小黃鴨」、（#19）「Sumikkogurashi San-X」和（#25）「圓形魷魚遊戲squeeze toy」；其中「圓形魷魚遊戲squeeze toy」更驗出25%的DEHP，超出《玩具及兒童產品安全條例》中訂立的上限（3種塑化劑的總和不能超過0.1%）250倍！

消委會又發現，25款玩具樣本驗出潛在致癌物多環芳香烴（PAHs），其中2款樣本的PAHs更超出德國的安全上限4倍至11倍，為（#25）「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」和（#29）「公仔Squeeze Toy」。

消委會建議，家長為兒童選擇玩具時，應細閱產品包裝上指示，按兒童年齡、肌肉發展狀況等選擇合適的類別。由於3歲或以下兒童有機會將物品放入口，家長應避免讓子女接觸體積過小的玩具，減低誤吞和窒息的風險。

（消委會圖片）

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