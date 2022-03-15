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15/03/2022

消委會報告｜亂用噴鼻劑或愈噴愈塞、令眼壓上升！部分或影響藥效！6款須處方噴鼻劑竟可在藥房買到？（附名單）

#噴鼻劑 #消委會 #鹽水噴鼻劑 #血管收縮劑噴鼻劑 #鼻敏感 #藥物相互作用 #消委會報告 #噴鼻劑使用方法 #處方藥物 #鼻塞 #皮質類固醇噴鼻劑
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　不少香港人都深受鼻敏感的困擾，大家都會使用噴鼻劑來紓緩不適，不過消委會就發現，市面上可以輕易買到屬於處方藥物的噴鼻劑！消委會提醒，噴鼻劑非人人啱用，有機會愈噴愈塞，甚至與其他藥物可能產生相互作用而影響藥效！即睇消委會調查報告！

 

　　消委會是次收集了20款的噴鼻劑樣本，分為3類︰皮質類固醇噴鼻劑、 血管收縮劑噴鼻劑，以及鹽水噴鼻劑，樣本的售價介乎$40至$180。其中，皮質類固醇噴鼻劑適合一些中度至嚴重的鼻敏感患者，大多屬於處方藥物。

 

（消委會圖片）

 

會愈噴愈塞？致眼壓上升？

 

　　皮質類固醇噴鼻劑雖然可以舒緩一定程度的鼻敏感徵狀，但是未經醫生診斷或藥劑師評估，隨意自行加減劑量或延長使用時間或引嚴重副作用，好像是結痂、流鼻血等。不過，消委會在是次研究中，沒有醫生處方下到藥房成功購買以下6款處方藥物及1款屬「監督售賣藥物」（由註冊藥劑師評估，認為適合及在其監督下於註冊藥房才售予病人）皮質類固醇噴鼻劑︰

 

須處方︰

 

鼻眼適 Avamys $125（#1）

布地奈德鼻噴霧劑 Besonin Aqua Nasal Spray $75（#3）

Dalman AQ Nasal Spray $90 （#4）

安鼻適 Nasonex Aqueous Nasal Spray $100 （#5）

Rhinocort Aqua Nasal Spray $95 （#6）

鼻舒達鼻噴劑 Dymista Nasal Spray, Suspension $180 （#7）

 

監督售賣藥物︰

 

鼻可靈水性鼻用噴霧劑Beconase Aqueous Nasal Spray  $115 （#2）

 

（消委會報告截圖）

 

　　此外，消委會指出，長期使用的話更有機會引致眼壓上升，所以用藥期間要定期接受眼科檢查；較舊式的產品的藥劑含量較高，長期使用亦有機會妨礙兒童或青少年發育。

 

　　另一種常見的血管收縮劑噴鼻劑，賣點就是可以快速通鼻塞。不過，這款噴鼻劑並不適宜長期持續使用！消委會說，如果連續使用超過 1 星期通鼻塞，便有機會出現副作用，患者會愈噴愈頻密，更有機會愈噴愈鼻塞！同時，血管收縮劑能令血壓上升，因此患有高血壓、心臟病、糖尿病和長者均不宜使用；而前列腺肥大的男士亦要留意使用後有令輸尿管收窄的風險，也不宜使用。

 

噴鼻劑或影響藥效？

 

　　如果大家有同時服用其他藥物就要注意，不同藥性成分噴鼻劑或與其他藥物可能產生相互作用而影響藥效！其中抗真菌藥和抗生素紅霉素中的 CYP3A4抑制劑，與皮質類固醇噴鼻劑可產生相互作用而影響藥效；而三環抗抑鬱藥（簡稱 TCA）或單胺氧化酵素抑制劑（簡稱 MAOI），與血管收縮劑同時使用有可能引發血壓上升。

 

多款樣本標示欠詳盡

 

　　除了以上潛在的副作用之外，消委會的調查亦發現部分樣本的標籤資料有欠詳盡。綜合是次收集到的 7 款血管收縮劑噴鼻劑，有 3款樣本未有提及可能與 TCA 或 MAOI 出現的相互作用（#9、#12、#14）；另有 2 款樣本則未有提及可引致血壓上升的警示（#12、#14），有 1 款沒有標示連續用藥的期限或警告（#14）。

 

（消委會截圖）

 

鹽水噴鼻劑可紓緩不適

 

（消委會報告截圖）

 

　　鼻敏感患者除了可以用含藥性成分的噴鼻劑之外，還可以用鹽水噴鼻劑紓緩病徵。香港醫學會代表耳鼻喉科專科醫生周振權表示，鼻腔沖洗是一種廣泛用於治療不同類型鼻炎的方法，有助於去除致敏原、細菌和炎症物質，舒緩鼻塞。

 

　　不同產品標示的濃度或有分別，有些聲稱是與人體體液濃度0.9%相同的等滲鹽水，或是比較高濃度的高滲鹽水（有部分稱來自海水）， 但現時並沒有確實證據顯示哪一種濃度有較好的舒緩鼻塞效果。

 

下頁睇調製鹽水方法及使用噴鼻劑技巧

 

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