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22/03/2022

抗疫支援｜獅子會設10部自助派發機！免費派6萬套快速檢測抗疫包給長者！一文睇清領取資格、地點及申請方法

#疫情 #免費檢測包 #自助快速檢測抗疫包派發機 #獅子會 #快速檢測包 #長者 #新冠肺炎
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　在第五波疫情下，快速檢測包成為必需品，大家都習慣用它來做自我檢測。疫下有不少機構都捐出測試包予有需要人士，最近獅子會就港九新界設置自助快速檢測抗疫包派發機，為長者提供免費快速檢測包，目前已經投入服務啦！即睇點樣拎以及邊到有得拎啦！

 

　　獅子會在港九新界他們在設置10部自助快速檢測抗疫包派發機，向60歲以上長者免費領取快速檢測包，首階段將派發6萬套。合資格人士可以透過連結進行登記，輸入長者咭或樂悠卡編號及電話電話號碼，並選擇領取日期及地點。當你成功登記後，會收到短訊確認，憑短訊內QR Code提取最多2套快速檢測包。要留意啦，每張長者咭或樂悠卡只限登記1次。

 

（獅子會文件截圖）

 

派發機地點︰

香港大學站 C出口 (閘機外)

西營盤站 A出口 (閘機外)

大窩口站 A出口 (閘機外)

大水坑站 近洗手間 (閘機內)

中環街市地下 - 德輔道中80號

翠林街市 - 將軍澳翠林商場

海達街市 - 深水埗深旺道海達邨

欣田街市 - 屯門欣田邨

屏欣街市 - 天水圍屏欣苑

洪褔街市 - 元朗洪水橋洪福商場

 

獅子會自助快速檢測抗疫包派發機

登記日期︰即日至4月22日

登記網址︰https://bit.ly/3D2CuKR

查詢︰5502 1537

Facebook︰https://www.facebook.com/LionsD303

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