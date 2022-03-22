22/03/2022
新冠康復者免費睇中醫 | 醫管局推「中醫門診特別診療服務」！康復者可享10次免費中醫診症連中藥！一文睇清診所名單、預約細節
第五波疫情爆發至今，每日確診數字仍數以萬計，當中不少出院或完成隔離人士在康復後可能會出現各種後遺症，這時候，當然要好好調理身體！醫管局近日就推出了「中醫門診特別診療服務」，為曾感染新冠肺炎的康復者提供免費中醫門診，診所遍佈港九新界，即睇如何參與計劃！
「中醫門診特別診療服務」主要由醫管局、非政府機構及大學三方協作營運之中醫診所暨教研中心提供服務，為曾確診的公立醫院出院人士或持有效證明（如公立醫院出院證明或衞生防護中心發出的證明等）完成隔離人士提供復康治療，服務包括最多10次免費中醫內科門診。合資格人士只需致電指定中醫診所預約，然後填妥登記表，在首次應診掛號時交給中醫診所就可以喇！
（圖片來源：中醫動）
「中醫門診特別診療服務」登記表：按此
中醫診所名單：
港島區
東華三院 — 香港大學中醫診所暨教研中心（中西區）
地址：上環普仁街12號東華醫院楊國璋樓地下及1樓
電話：2589 4700
東華三院 — 香港大學中醫診所暨教研中心（東區）
地址：柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓
電話：3197 2000
香港防癆會 — 香港大學中醫診所暨教研中心（南區）
地址：香港仔水塘道10號3字樓
電話：2580 8158
香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）
地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓
電話：3553 3238
九龍區
博愛醫院 — 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（九龍城區）
地址：何文田愛民邨保民樓401-412號
電話：2193 7000
基督教家庭服務中心 — 香港中文大學中醫診所暨教研中心（觀塘區）
地址：牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓
電話：3107 4113
仁濟醫院 — 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（深水埗區）
地址：深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓
電話：2194 9911
香港佛教聯合會 — 香港大學中醫診所暨教研中心（黃大仙區）
地址：樂富杏林街10號佛教醫院C座地下及閣樓
電話：2338 3103
博愛醫院 — 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（油尖旺區）
地址：佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓
電話：2618 7200
新界區
仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）
地址：葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下
電話：2370 2216
工聯會工人醫療所 — 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（北區）
地址：粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓
電話：2670 2130
仁愛堂 — 香港大學中醫診所暨教研中心（離島區）
地址：大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心1樓
電話：3188 5383
靈實 — 香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）
地址：將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓
電話：2701 1020
博愛醫院 — 香港中文大學中醫診所暨教研中心（沙田區）
地址：沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下
電話：2479 2126
基督教聯合那打素社康服務 — 香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區）
地址：大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J 座員工中心地下
電話：2663 0004
仁濟醫院 — 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（荃灣區）
地址：荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓
電話：2416 0303
仁愛堂 — 香港中文大學中醫診所暨教研中心（屯門區）
地址：屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓
電話：2430 1309
博愛醫院 — 香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區）
地址：元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓
電話：2478 5769
提提大家，免費服務只適用於中醫內科門診，針灸、骨傷、推拿及其他治療並不在特別診療服務範圍內，而免費服務的有效期則為出院日期或完成隔離日期起計6個月內，預約前，記得先睇清楚！
更多詳情：按此
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