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29/03/2022

第五波疫情｜許廷鏗、七師傅都撐！全港首個大型捐贈配對平台登場！快速配對逾30間NGO向基層送暖！捐錢捐物資都得！

#許廷鏗 #非牟利機構 #疫情 #防疫 #捐款 #防疫用品 #慈善 #新冠肺炎 #捐物資 #謝影雪 #新世界發展 #蘇慧音 #Share for Good愛互送 #七仙羽 #快速檢測包 #第五波疫情 #口罩 #蘇樺偉 #新型肺炎
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第五波疫情雖然已過高峰期，但防疫之心仍不能鬆懈，大家忙於四出搜購消毒及防疫用品時，可曾想過口罩、快速測試包、消毒搓手液等防疫用品，對於一些低收入家庭來說，其實是奢侈品！香港社會向來有不少有心人、慈善機構和義務團體，即使在疫情嚴峻下，仍然持續送暖，最近新世界發展行政總裁鄭志剛更創立全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，夥拍仁濟醫院及物流公司Lalamove，開放予全香港巿民參與！大家可因應平台載列的物資需求捐贈物資，亦可直接捐款（$100起）交由平台代購物資予34間非牟利機構，再轉贈給有需要人士！

 

　　聽講平台推出不久即獲各界名人及明星響應，包括前財經事務及庫務局局長馬時亨、港大醫學院院長梁卓偉、前新聞主播方健儀、影帝郭富城、「神奇小子」蘇樺偉、東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、「四眼Cue后」吳安儀、歌手許廷鏗、風水師七仙羽等！想跟貼名人明星做善事？繼續往下睇！

 

 

新世界發展推出的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，獲各界名人及明星響應。（截圖自「Share for Good愛互送」網頁）

 

即睇各界名人及明星點支持「Share for Good 愛互送」？

 

蘇樺偉（捐1,500消毒搓手液及口罩）

：「輸在起跑線唔緊要，只要我地齊心保持衛生，定能戰勝疫情。」

 

蘇慧音（捐1,500套快速檢測包及口罩）

：「出現病徵就盡快做檢測，好返先可以實踐人生夢想。」

 

謝影雪（捐1,250快速檢測包及口罩）

：「打羽毛球同抗疫一樣講速度，有病快做檢測，及早對症下藥！」

 

許廷鏗（捐1,400快速檢測包、口罩及平板電腦）

：「沒有人可以為你的幸福負責，但我們可以伸出援手，一齊走出疫症嘅（的）修羅場。」

 

七仙羽（捐1,400快速檢測包、口罩及餐券）

：「無論檢測到陽性定陰性，師傅都係咁愛你！」

 

逾30間非牟利機構攜手協助基層抗疫

 

　　「Share for Good愛互送」平台設有網站及手機應用程式，首階段邀請逾30間非牟利機構及社企合作（詳情名單可參見文末），包括兒童癌病基金、匡智會、聖雅各福群會、陳校長免費補習天地、銀杏館、香港單親協會等，服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及少數族裔等。

 

　　參與機構向其服務對象了解所需後，已整理出13項最為殷切的物資清單，包括口罩、快速檢測包、便攜裝消毒搓手液、退熱貼、血氧計、數據卡、超巿及快餐廳現金券等，大家可以直接捐贈物資，亦可選擇捐款（由$100起），平台指$100捐款可（1）讓一家三口多一餐溫飽；或（2）是兒童兩個月的口罩所需；或（3）換來基層一星期的快測包支援，或（4）讓10位長者有搓手液防疫！平台開放予全香港巿民參與，歡迎個人、團體或私人機構登記成為捐助者！

 

　　更多詳情可留意「Share For Good 愛互送」網站（按此

 

新世界發展行政總裁鄭志剛

 

　　首階段參與非牟利機構名單（以筆劃順序排列）包括：九龍樂善堂、大埔浸信會社會服務處、中華傳道會基石社會服務中心有限公司、五旬節聖潔會筲箕灣堂有限公司基列社會服務中心、天水圍社區發展網絡、仁濟醫院、加減乘除基金、匡智會、宏施慈善基金、沙田婦女會有限公司、兒童癌病基金、南葵涌社會服務處、香港老年學會、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、香港基督教服務處、香港單親協會、香港婦女中心協會、香港傷健協會、香港路德會社會服務處、香港家庭福利會、啓愛共融基金有限公司、基督教香港信義會社會服務部、基督教家庭服務中心、基督教勵行會、基督教靈實協會、救世軍、陳校長免費補習天地、新家園協會、新福事工協會有限公司、聖雅各福群會、路向四肢傷殘人士協會、銀杏館、離島婦聯有限公司。

 

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