快測分析系統啟用！上傳快測結果相片憑T線深淺色即知病毒量、病情進展！已申報確診者免費

第五波疫情持續多時，在家做快速測試已變成「生活日常」！雖然快測可以在15至20分鐘內就知結果，但確診者沒辦法得知病毒量，只要一日未見「一條線」都會好忐忑好擔心！香港生物科技協會最近研發了一個抗原快速檢測定量系統「ART-Quant」，只要上載快測結果的相片，系統就會分析用家體內的病毒量，目前已經啟用啦！想知點用法？收費$50一次？有無得免費使用？即往下睇啦！

是甚麼原理？

簡單點說，當大家上載快測結果的相片，ART-Quant系統憑檢測結果的C線和T線，以AI人工智能分析T線的顏色深淺，以判斷病毒量和評估感染階段。一般來說，T線的深色度，與病毒量成正比。

（圖片來源︰ART-Quant系統）

如何使用？

用法非常簡單！大家開始時要提供身份證號碼及電話號碼作驗證，然後上載3張同一快速測試棒結果的相片，快測品牌不限。上載相片後，用戶就要回答健康評估的問題，好像是發病時間、病徵等。

（網上系統截圖）

系統之後就會顯示結果，包括ART值、感染階段和等級。系統會分為十個級別，第一級代表患者剛發病，第五級意味病情最嚴重，而第六級則反映病毒量開始下降，最後第十級就意味患者已接近康復。另外，系統亦會提供健康建議。如果你上載幾日的快速結果更可以知道病情進展曲線圖！

團隊表示，即使T線微弱，甚至肉眼難以看見，系統亦可偵測到。

（圖片來源︰香港生物科技協會網站）

提提大家，快測結果一定要見到「C線」，否則就是檢測結果無效。香港生物科技協會主席于常海表示，病人早上睡醒鼻腔較乾，建議梳洗後、食過早餐才撩鼻，若打算每日追蹤病情，應盡量每日在相同時間採樣。另外，每天檢測時採樣次數必須一樣，即是說每日都要固定撩兩邊鼻孔5次（次數以說明書指示為準），不可時多時少，否則數據就會無法比較。

收費是多少？

基本上，ART-Quant系統每次收費$50。而系統目前獲黃乾亨基金贊助，確診並已向衛生署申報的香港市民只要作香港身份證和電話認證就可以免費使用，使用時所輸入的個人資料只會保存一個月。如果使用Sunlight 代理「金沃夫」試劑盒，輸入對應號碼都可免費享用。系統亦開放全球使用，非本港地區收費$7美元。

（網上系統截圖）

Read More：快測陽性申唔申報？7成受訪者指親友無申報！點解拒絕申報？有無法律責任？醫生點睇？



Read More：快速測試 | 消委會推「快速測試包搜尋器」！一Check即知檢測包認可地區、資料、臨床數據（附連結）



ART-Quant System抗原快速檢測定量系統

網站︰https://www.art-quant.com/zh

費用︰

已申報確診者︰免費

普通香港市民︰$50

海外地區︰$7美元