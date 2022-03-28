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31/03/2022

長新冠｜女生誤服中成藥腳腫腳凍！康復女性會月經紊亂、脫髮？男士生育能力下降？中醫推焗茶+湯水強肺健脾恢復元氣

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　第五波疫情至今，已經有逾百萬港人染疫！理工大學研究發現，有4成新冠康復者在染疫後6至12個月內仍受「長新冠」困擾，當中更超過一半女性出現「疲勞綜合症」，較男性多三成。編者就請來註冊中醫師楊明霞拆解一下，到底女性是否真的比男性康復得較慢？有甚麼食療可以幫助紓緩不適？即睇啦！

 

Read More：新冠患者分寒熱症！中醫教護理大法：戒口、焗茶、拍痰、按穴位！連花清瘟膠囊、藿香正氣片點用先啱？

 

　　根據世界衛生組織，「長新冠」的症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常在染疫後3個月內出現、持續至少 2 個月，並且無法由其他診斷解釋。

 

女性較男性易出現「長新冠」？

 

　　楊明霞醫師指出，感染新冠肺炎比普通外感嚴重1至2成，大多5至6日就會由快測陽性轉陰性。整體來說，9成病人在康復後一至兩星期都會出現呼吸道不適，他們會有咳嗽、痰、氣促。另外，康復者亦會出現精神狀態欠佳的情況，他們會覺得易疲累、不集中、不在狀態；有1至2成的病人會出現脫髮、皮膚、月經失調問題。如果病人體質偏弱的話，後遺症就會持續較長時間。

 

　　醫師過去曾經為過百個新冠病人應診。她指出，女性康復者所出現的後遺症都會比男性明顯和持續較長時間，因為女性有經、帶、胎、產、乳等特性，加上每月都會因月經而「廢一次武功」，女性的體質一般比男士較弱。楊醫師強調，其實只要康復病人對症下藥調理，其症狀在一兩星期內就會有改善，目前為止未見有後遺症維持兩至三個月，大家毋須過份擔心。

 

女性︰出現月經混亂、脫髮？

 

　　臨床上，女性新冠康復者最關注的後遺症就是月經混亂和脫髮。楊醫師指出，病人主要在首一個周期會有月經混亂的問題，一般經調理後會大大改善，而中醫則會以針灸和食療來幫助病人改善頭髮脫落的問題。她解釋，女性本身氣血弱，易陰虛火旺、氣滯血瘀，就會易有這些情況出現

 

　　楊醫師續分享，曾經有一名女病人在感染初期為了退燒而自行服用連花清瘟膠囊，導致體質變寒，出現了下腿腫脹、冰凍的情況，維持了一個多月，同時都出現情緒低落、脫髮等問題，因此奉勸大家吃中成藥前要了解自己體質是否適合。

 

 

男性︰未見有生殖問題

 

　　外國有不少研究都指出，新冠病毒會令男性的生育能力下降。到底臨床上又有否相關病例？楊醫師說，經驗上較少見男性康復者出現「長新冠」，一般都復原得好快，普遍都只是有呼吸道不適、精神欠佳的問題，過去亦未見新冠肺炎有影響男士生育能力，估計是本地人與外國人體質不同有關。

 

（圖片來源︰iStock）

 

下頁睇紓緩「長新冠」茶療及食療推介

 

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