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07/04/2022

全民快測｜明日起全民快測3日！7個快測前備忘：起床第一時間做結果更準？做前要先擤鼻？重溫：袁國勇最新影片示範

#新冠病毒 #衞生防護中心 #快速測試套裝 #新冠疫情 #徐樂堅 #衛生署 #新冠肺炎 #疫情 #全民快速測試 #第五波 #最新防疫資訊 #全民快測 #袁國勇 #紅十字會 #Omicron #抗疫
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Text: Christy Yiu

　　早前政府宣布由明天（8日）開始，將實行自願性的全民快速測試，為期3日，如市民測試結果為陽性，就要向衛生署呈報，務求及早發現染疫者。抗疫至今，相信大家對快速測試套裝的用法早已遼如指掌，但想檢測結果更準確，有不少細心位要留意！不如重溫下紅十字會和衞生防護中心分享的快測注意點啦！

 

（INDICAID影片截圖）

 

紅十字會：留意檢測前「黃金2小時」

 

　　早前紅十字會就在Facebook上分享了做新冠病毒檢測前的注意事項，指出檢測前約2小時內應避免做的事，當中包括：

 

1. 避免進食：以減低在採集樣本期間出現嘔心、嘔吐等情況發生。

2. 避免飲水：飲水有機會沖淡咽喉內病毒濃度。

3. 忌刷牙漱口：病毒有機會被化學成分破壞。

4. 避免吸煙、飲酒，嚼香口膠：化學物或酒精的消毒效果或會影響檢測準確度。

5. 避免洗鼻：或會減低病毒濃度，影響測試結果。

 

衞生防護中心：早上做更準確！

 

　　除了紅十字會的分享的注意點，衞生防護中心總監徐樂堅近日在疫情記者會上表示，快測前可留意以下兩大事項：

 

1. 起床後即做快測：早上進行快測，準確度會較高。

2. 做前先「擤鼻」：快測前先「擤鼻」，可把鼻腔的分泌液推前，令採樣更準確。

 

同場加映：袁國勇最新影片示範！

 

　　為協助市民可更準確採樣做快測，衞生防護中心早前就在YouTube上載新影片，由袁國勇教授親自示範快速測試的正確採樣方法！袁國勇表示，採樣時最重要的是先擤鼻和採樣棒要伸得夠「深」！即睇袁國勇示範：

 

 

Read More：

快速測試平台 | 快測陽性呈報平台啟用！需提交甚麼資料？「陽轉陰」仍要申報嗎？（附平台連結）

 

20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！

 

快速測試｜跟住買！政府派發及衞生署認可11個快速測試套裝品牌！邊12類人士有資格免費取得？（附示範短片、使用說明連結）

 

 

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