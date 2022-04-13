  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

13/04/2022

消委會｜接逾200宗網購快速測試包投訴！延誤1個月未發貨！推銷涉誤導！消委會：購買前應善用搜尋器查閱

#快速測試包 #新冠病毒 #新冠肺炎 #新型肺炎 #網購 #快速抗原測試包 #快速測試包搜尋器 #消委會 #快測包 #網購貼士 #新冠病毒快速抗原測試包 #消費者委員會 #誤導 #投訴 #網店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　自第五波疫情爆發以來，不少人忙於添置防疫物資，除口罩外，當中最「渴市」的莫過於新冠病毒快速抗原測試包！無論是各大連鎖零售店、大小網店、社交平台甚至路邊攤擋，都群起銷售各種不同的快速抗原測試包！惟消費者委員會（消委會）收到226宗與快速抗原測試包有關的投訴個案，涉及逾期未能發貨、客戶服務亦未能適時回應等，引起消費者不滿！即睇！

 

個案一：付款下單後一個月仍未有貨！

 

　　張先生早前經A公司官方網站訂購10套快速抗原測試包（連運費$1,200），認為較為穩妥，亦有信心保證。他在2月10日成功付款下單後，等候近十天卻仍未收到發貨通知，期間曾多次經手機應用程式發送查詢卻無人回覆，及後致電A公司客戶服務熱線，僅獲回覆將其查詢轉交內部同事跟進，然而兩星期後仍沒有下文。

 

個案二：原價訂單未發貨，卻減價促銷同款測試包！

 

　　陳小姐是B公司美容護膚品長期客戶，早前見其官方網站出售具香港政府認可的快速測試包現貨，便於2月28日支付$140購買4盒測試包，訂單寫明5-7個工作天發貨。等候期間，陳小姐不時查閱B公司社交平台，留言追問發貨期，B公司每次都回覆發貨期約3-5天；惟一直等候至3月12日仍未接獲任何發貨通知，及後更在同日看見B公司網站推出新優惠，她所訂購的同款測試包4盒只售$100，更寫明是最後2,000盒現貨可選擇於分店取貨。陳小姐質疑B公司在尚未辦妥現有網上訂單的情況下，還只顧推出新優惠，於是致電B公司熱線投訴，但B公司職員只簡單回覆即將會寄貨，但不能確定日期，要她等候，並拒絕退款。

 

（圖源：pixabay）

 

個案三：網店涉誤導所售檢測包為新加坡政府官方指定使用

 

　　黃小姐見C網店宣傳一款標榜是「新加坡政府官方指定使用的快速測試包品牌」，便於2月16日下單購買4盒；其後見新聞及網上帖文陸續講解各種快速測試包的效能及認證，於是亦搜尋有關資料，發現未能在新加坡政府官方網頁找到該款測試包的資料。黃小姐於是向C網店了解，C網店提供了一份文件，該文件說明該款測試包獲批准於新加坡售賣，黃小姐認為這並不等於是新加坡政府「官方指定使用」的快速測試品牌，而且新加坡衞生科學局列出的名單上亦未見有該款測試包，質疑C公司所用的字眼或有誤導，雖已收到貨品，但暫未使用。

 

Read More：快速測試 | 消委會推「快速測試包搜尋器」！一Check即知檢測包認可地區、資料、臨床數據（附連結）

 

　　上面提及的3個案例，只是冰山一角，為減少爭拗，消委會促請商戶與消費者保持緊密溝通，同時提供務求準確的產品資料。至於消費者，則可善用測試包名單搜尋器以查閱自己所選購的快測包，是否已獲得香港特別行政區政府及香港衞生署、美國食品及藥物管理局、歐盟及/或中國國家藥品監督管理局的認可。同時應留意以下購物小貼士：

 

　　1. 留意有效日期切勿過量購買：快速抗原測試包設有使用期限，消費者購買前可主動向商戶查問貨源生產日期及使用期限等資料。由於病毒仍存有變種的可能性，其抗原有機會因而改變，或會影響快速抗原測試的準確度，消費者宜按實際需要適量購買，不宜囤積。

 

　　2. 留意網店之條款：大部分網店在其官方網站列有網購之條款及細則，消費者宜細閱該些條款及退換貨品政策。如條款列有不設退款之條款，消費者應慎重考慮是否光顧。

 

　　3. 盡量使用較有保障的方式付款：信用卡及一些付款平台設有交易申訴及退款機制，若遇上未能交付貨品的等情況，消費者有機會透過上述機制經信用卡或付款平台取回已付之款項；一般銀行轉帳或電子支付工具則未有相關退款保障機制。

 

　　4. 妥善保留購買紀錄截圖及單據：商戶有可能選擇性提供測試包的資訊，消費者較穩妥是保留關於貨品描述及詳情的截圖，萬一發現貨品實物與描述不符，在日後追究時亦有憑據可依。

 

Read More：快速測試｜快速檢測包評分網！避免「假陰性」！輸入牌子或產品名，即check 382款快速測試包靈敏度！

 

Read More：快測陽性申唔申報？7成受訪者指親友無申報！點解拒絕申報？有無法律責任？醫生點睇？

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#快速測試包 #新冠病毒 #新冠肺炎 #新型肺炎 #網購 #快速抗原測試包 #快速測試包搜尋器 #消委會 #快測包 #網購貼士 #新冠病毒快速抗原測試包 #消費者委員會 #誤導 #投訴 #網店

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk