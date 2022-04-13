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13/04/2022

消委會｜揀兒童泡膠地墊要小心！6款地墊甩件、1款甲酰胺含量超標9倍，易刺激皮膚、黏膜！邊款又平又有5星評分？（附地墊詳細評分）

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Text: Edith

　　相信不少家長都會為購買色彩繽紛的兒童泡膠地墊，讓小朋友可以在家中隨意爬行、坐臥玩耍，和探索周遭的環境，即使跌跌碰碰也不用擔心受傷。不過家長購買地墊時，除了揀選心儀的顏色、圖案或花紋外，還有很多地方要留神！特別是地墊會否釋出有害的化學物質及結構是否安全。消委會測試了20款兒童泡膠地墊，發現不同樣本都有機會出現令兒童有害的風險。即睇以下報告整合，再選擇適合的泡膠地墊，讓小朋友玩得開心，你又放心啦！

 

消委會截圖

 

6款樣本有細小部件脫落

 

　　一般的泡膠地墊都是給3歲以下幼童使用，助他們探索周圍環境，鼓勵學爬行或扶着傢俬四處活動，所以不應存有細小部件，以免孩童因誤吞而造成窒息的風險。不過是次消委會報告就發現有6款樣本有細小部件脫落，各位家長要留意！

 

　　結果發現屬拼接地墊的「Daiso」、「Cutezone C & Z 」、「L!LFANT」和「Japan Home」經扭力及拉力測試後有破損，產生細小部件，兒童使用時有機會吞下，構成窒息的危險，不符合歐洲標準，均得2分

 

Daiso Joint Mat - Pink Puzzle Mat（網上圖片）

 

　　另外，「Topvalu」和「欣佳宏」因所用物料在較低的拉力下已破損並產生小部件，故評分只得1.5分和1分

 

下一頁：消委會測試——邊款兒童泡膠地墊有化學/有害物質？

 

 

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