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10/05/2022

狂風暴雨殺到！逢落雨就頭暈頭痛？或是「天氣痛」作祟！與氣壓、自律神經有關？日本專家教一個動作減不適

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Text: Christy Yiu

　　春天天氣變幻莫測，天文台預測周三起本港或迎來大雨和狂風雷暴！狂風暴雨來襲，上班上學都變得狼狽，心情固然不好；但若每逢下雨天都出現頭痛或頭暈等各種不適，就有機會是「天氣痛」作祟！究竟甚麼是「天氣痛」？我們又可以怎樣舒緩天氣痛帶來的不適？

 

翻風落雨易發！「天氣痛」與自律神經有關？

 

　　「天氣痛」這三字我們聽落陌生，但原來在日本，天氣痛是常見的都市病之一！日本節目《ナルホド》曾指出，天氣痛好發於氣壓或溫度出現變化的時候，常見症狀有頭痛、頭暈或疲倦等。天氣痛的成因主要是耳朵中的內耳感應到氣壓變化，擾亂人體自律神經，令身體出現各種不適。

 

樂敦製藥廣告截圖

 

　　而日本樂敦製藥和WNI氣象新聞公司更曾就天氣痛進行問卷調查，結果發現有近6成日本人都曾受天氣痛困擾，當中女性患者居多，每4個女性中就有1人患有天氣痛！想知自己有沒有天氣痛？立即來看看以下checklist！

 

天氣痛常見症狀：

 

1.    頭痛（51%）

2.    肩頸膊痛（13.4%）

3.    關節痛（12.8%）

4.    腰痛（7.2%）

5.    身體疲倦（7.0%）

6.    其他（4.0%）

7.    頭暈（2.9%）

8.    強烈睡意（1.0%）

9.    作嘔（0.4%）

10.    水腫（0.3%）

 

日本專家教1動作舒緩不適！

 

　　即使是常見都市病，也別以為天氣痛只是普通頭痛，吃止痛藥舒緩就得！調查結果指，嚴重天氣痛也會對生活造成不便，平均每5人就有1人因天氣痛需要請假休養，可說是與一般生病無異！究竟要如何應對天氣痛？最近日本新聞節目《日テレNEWS》就請來「天氣痛專家」佐藤純醫生教大家舒緩天氣痛的方法！

 

1.    把耳朵向上拉，維持5秒。

 

《日テレNEWS》截圖

 

2.    把耳朵向下拉，維持5秒。

 

《日テレNEWS》截圖

 

3.    把耳朵向外拉，維持5秒。

 

《日テレNEWS》截圖

 

4.    把耳朵逆時針（向後）方向扭轉5次。

 

《日テレNEWS》截圖

 

5.    把耳朵上下夾實，維持5秒。

 

《日テレNEWS》截圖

 

　　佐藤醫生指，出現天氣痛症狀時可試試以上的耳朵按摩法，按摩耳朵可促進血液循環，有助減輕天氣痛所帶來的不適！

 

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