  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

16/05/2022

消委會測試｜半數嬰兒零食屬「糖衣陷阱」？人氣小饅頭、乳酪粒最多糖？哪些暗暗含鈉？即睇無糖、低糖零食清單！

#消委會報告 #消委會 #識食 #消委會測試 #小食 #小饅頭 #游離糖 #米餅 #幼兒 #乳酪粒 #成分 #營養標籤 #餅乾 #添加鹽 #滿分推介 #高鈉 #高糖 #小蛋酥 #重口味 #5星 #嬰兒食物 #泡芙 #食物安全 #高分推介 #穀類小食 #糖衣陷阱 #嬰兒零食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Edith Photo: 消委會、網上圖片、Freepik

　　不少父母都會在嬰幼兒的餐與餐之間提供適當的小食，既能安撫他們情緒，亦可讓寶寶補充能量、營養及水份。然而，你懂得為寶寶選擇高質素的小食嗎？其實不同國際組織，例如本港衞生署、中國營養學會、美國和英國等地的衞生和保健部門均一致認為，不應在1歲以下的嬰兒食物中添加鹽、2歲和4歲以下幼童不應進食添加了糖的食物和飲料。

 

　　不過，最近消委會最近進行檢驗，發現市面出售的37款列明適合嬰幼兒的小食樣本中，發現大部分都不符合上述國際標準，很多都是「糖衣零食」！各位家長在選購嬰兒零食前不妨先參考以下報告，那就可以讓孩子吃得健康又開心！

 

圖片來源：消委會

 

乳酪粒、小蛋酥（小饅頭）最多糖！

 

　　坊間的嬰兒零食小巧可愛，更標榜含蔬菜、水果，或乳酪等健康食材，吸引家長選購。但消委會發現37個樣本中有29款的成分表標示添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，當中13款更驗出「高糖」，以英美標準而言，是不適合4歲或2歲以下嬰幼兒食用。

 

日東乳酪小溶豆（藍莓）Blueberry Yogur Ball  $42

（圖片來源：網上圖片）

 

　　在上述「高糖零食」中，含糖量最高的是「日東乳酪小溶豆（藍莓）Blueberry Yogur Ball」。它是乳酪粒小食，以每日攝取800千卡的1歲幼兒為例，1日內進食25克（即約1.3包），就會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。雖然嬰幼兒小食的建議食用分量普遍不多，所以攝入的糖含量亦不算高，但經常食用高糖小食，容易令嬰幼兒偏好甜食。

 

森永 Manna Pumpkin & Spinach Flavored Bolo Biscuit Bag  $17

（圖片來源：網上圖片）

 

　　值得注意的是，很多家長都會給孩子小蛋酥（又稱小饅頭）當零食，貪其細細粒，感覺多吃一兩粒也無所謂。但其實報告發現，小蛋酥亦屬「高糖零食」，包括樣本中的「森永 Manna Pumpkin & Spinach Flavored Bolo Biscuit Bag」和「西村 Hello Kitty Cookies」，每100克零食就分別有30.4克和63.7克糖！另外，「小皮Little Freddie Organic Monkey Bites Biscuits With Raisin & Oat」提子餅乾樣本於包裝上聲稱沒有添加糖或鹽，但根據其成分表，該樣本已添加了11%屬游離糖來源的濃縮提子汁，各位家長選購時一定要睇清楚營養標籤！

 

下一頁：「無糖」、低糖零食樣本清單

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#消委會報告 #消委會 #識食 #消委會測試 #小食 #小饅頭 #游離糖 #米餅 #幼兒 #乳酪粒 #成分 #營養標籤 #餅乾 #添加鹽 #滿分推介 #高鈉 #高糖 #小蛋酥 #重口味 #5星 #嬰兒食物 #泡芙 #食物安全 #高分推介 #穀類小食 #糖衣陷阱 #嬰兒零食

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk