跟明星養生！劉德華凍齡靠戒凍飲兼禁食？周潤發keep fit唔只行山？羅蘭姐保養最常飲甚麼湯？

經過疫情這場持久戰之後，大家愈來愈關心自己的健康，編者身邊不少朋友都開始留意各式各樣的養生貼士。不過，網上的資訊五花八門，若然不知道參考哪一個網站好，不如學學明星的養生之道！有不少藝人都出名很懂得養生，就好像長期fit爆的劉德華和周潤發，還有「最型大叔」黃德斌，他們都各有不同的養生或是凍齡方法，大家一於跟他們偷偷師！

1. 劉德華︰戒凍飲、飲齋啡、晚上7點後禁食！

要數娛樂圈「不老天王」，相信劉德華一定是3甲之內，年屆61歲的他除了有凍齡的外貌之外，身型仍然無得彈！最近華仔活躍於社交平台，經常在抖音分享自己的日常生活！

劉德華之所以身材外貌不走樣，就是因為他一直以來都嚴格執行一套養生之道，早前台灣有電視節目就公開了他5大生活習慣︰第一個就是戒飲凍飲，聽講華仔已經30年沒飲過凍飲，全因他認為熱飲有助血液循環，沒那麼容易變老；他亦會每日飲10杯黑咖啡，不加糖和奶，要堅持這2個習慣少點意志力都不得！

另一個養生方法就是飲食要清淡︰劉德華受老婆的影響，自2013年起開始茹素，雖然華仔工作期間免不了要點外賣，但是依舊自律！去年網上就流傳一份華仔外賣的餐單，菜式有「羊肚菌竹笙湯」、「淮山炒木耳」、「板栗蒸南瓜」等等，全部都好清淡！除了吃得健康之外，就連進食的方法都好講究！劉德華會慢慢咀嚼，每餐只會吃7分飽，晚上7點後更會禁食！至於運動方面，他日常會做30至40分鐘的有氧運動、胸肌、腹肌訓練，看來「飲食」和「運動」就是他不老法則！

2. 周潤發︰行山、減澱粉、平淡是福！

第二位要介紹的就是周潤發！發哥近年甚少出現幕前，但是幾乎每一次露面都fit到爆，到底他的不老之術是怎樣？編者綜合網上資料，得出以下3大招數︰

第一，多做運動！眾所周知，發哥熱愛跑步和行山，在娛樂圈堪稱「行山達人」，有不少網民都曾經在郊外「野生捕獲」過他，近年他更組明星隊去行山！別看發哥現在的身型如此fit，他在減肥期間都下不少苦工，他曾表示自己逢一三五跑步，二四六健身；去年疫情肆虐，發哥都堅持戴口罩跑10公里路！

（圖片來源︰湯怡Instagram）

第二招就是少吃澱粉質！原來發哥在2011年時體重達80公斤，當年他用了10個月減近30磅，其秘訣就是減澱粉！周潤發在接受傳媒訪問時就分享瘦身貼士，強調每日只有一餐是吃半碗白飯，「澱粉質（指白飯）最好就是早上吃，中午與傍晚就不吃。飲食上也盡量消淡，盡量戒油、戒辣又少糖。」

第三招就是保持心境開朗！發哥在宣傳時曾透露過自己的理想生活是「耕田、打魚， 日日對住大自然」，他有一年的生日願望更是「跑山見神仙，在山上過美好生活」！

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