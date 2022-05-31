  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

31/05/2022

即Check！有無你食開嗰款？3款花生醬疑受沙門氏菌污染須下架！食安中心︰誤食可引致發燒、嘔吐腹瀉（附產品資料）

#沙門氏菌 #花生醬 #健康 #嘔吐 #回收 #美國花生醬 #Jif #下架 #病菌 #腸胃不適 #停售 #發燒 #腹瀉 #肚痛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　花生醬控要留意啦！近日食物安全中心發出食物警報，市面上有3款進口花生醬產品，部分批次疑受沙門氏菌污染，錯誤進食會引致發燒和腸胃不適！即往下睇產品資料啦！

 

（圖片來源︰Pexels）

 

　　食物安全中心指，美國食品藥品監督管理局及加拿大當局分別發出通告，部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。這次受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425（見於食用日期旁邊），均以425結尾。

 

即睇產品詳細資料︰

 

1.    Creamy Peanut Butter

 

（網上圖片）

 

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每樽454克

此日期或之前食用︰2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日、2024年2月11日

 

2.    Crunchy Peanut Butter

 

（網上圖片）

 

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每樽454克

此日期或之前食用︰2023年11月16日、2024年1月16日、2024年2月7日

 

3.    Creamy Peanut Butter Portion Control Cup

 

（網上圖片）

 

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每杯21克

此日期或之前食用︰2022年10月13日、2022年11月5日、2022年11月21日

 

感染沙門氏菌可發燒及腸胃不適！

 

　　食安中心呼籲停止食用上述受影響產品，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。如果大家有購入以上的產品，可以致電進口商熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#沙門氏菌 #花生醬 #健康 #嘔吐 #回收 #美國花生醬 #Jif #下架 #病菌 #腸胃不適 #停售 #發燒 #腹瀉 #肚痛

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk