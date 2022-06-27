免費Check體能、了解體質！康文署「全港社區體質調查」反應超好加推2場！專員免費分析仲有禮物送！（附測試日期及地址＋報名連結）

「全港社區體質調查」測試日加推2場！

康樂及文化事務署（康文署）早前宣布將於6月至8月舉行4場「全港社區體質調查」測試日，巿民不但可以登記免費參加，在完成體質調查後，還會有體適能教練即場講解和分析體能檢測報告，幫助了解自己的體質狀況，更可以得到禮品包！由於反應熱烈，宣布於8月加開2場測試日！即睇詳情！

（圖源：政府新聞網）

「全港社區體質調查」旨在建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，以及協助政府確定須優先改善的範疇，以提升巿民的整體體質。大家可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約一小時。大家亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得！

【全港社區體質調查】8月加開2場測試日！

日期：8月4日（星期四）

時間：下午1時至5時、下午6時30分至9時30分

地點：青衣西南體育館（青衣涌美路70號）

登入帳號：Testday0804

密碼：Testday0804

日期：8月24日（星期三）

時間：下午2時至5時

地點：順利邨體育館 （九龍觀塘順利邨道33號）

登入帳號：Testday0824

密碼：Testday0824

【全港社區體質調查】預先登記報名名額已滿？仲有Walk in機會！

雖然以下4場測試日預先登記報名名額已滿，但17至59歲市民仍可於測試日即場報名參加！惟每時段名額有限，先到先得，請留意最後一節時間提早到場候補！詳情如下：

日期：6月30日（星期四）

時間：下午2時至6時（最後一節為下午5時）

地點：東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大樓地下）

日期：7月10日（星期日）

時間：上午10時至中午12時、下午1時至5時（最後一節為下午4時）

地點：九龍城體育館（九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓）

日期：8月13日（星期六）

時間：上午10時至中午12時、下午1時至4時（最後一節為下午3時）

地點：兆麟體育館（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓）

日期：8月14日（星期日）

時間：上午10時至中午12時、下午1時至5時（最後一節為下午4時）

地點：調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）

（圖源：政府新聞網）