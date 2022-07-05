  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

05/07/2022

提防中暑｜日本節目實測6種顏色T恤溫度變化！除咗黑色，咩色衫最吸熱？夏天除了白色衫，著紅色衫都得？

#中暑 #夏日 #淺色衫 #健康 #炎夏 #夏天 #熱 #深色衫 #吸熱 #實測 #顏色 #日本 #日本節目 #白色衫 #衣櫥 #溫度 #黑色衫 #恤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　香港夏天出名「熱」，炎炎夏日，即使只穿一件薄T恤，都熱得令人叫苦連天。常說深色衣服比淺色衣服吸熱，所以白色衫是不少人夏天衣櫥的必備之物！近日有日本節目就實測了不同顏色衣服在陽光下的溫度變化，除了白色衫，甚麼顏色的衣服可以幫我們安穩渡過炎夏？

 

日本新聞節目實測6種顏色T恤溫度變化。

《メ〜テレニュース》截圖

 

　　日本名古屋電視台的新聞節目《メ〜テレニュース》近日進行實測，把穿了6種顏色T恤的‎模特兒公仔置於陽光下曝曬5分鐘，並測試其溫度變化。6種顏色分別為：紅、黃、白、黑、藍以及綠色。測試人員利用紅外線儀量度衣服表面溫度，發現在測試開始兩分半鐘後，穿黑色T恤的模特兒公仔已開始愈來愈熱！

 

測試人員利用紅外線儀量度衣服表面溫度。

《メ〜テレニュース》截圖

 

　　先來看看大家最常穿的黑白T恤測試結果！在曝曬5分鐘後，測試人員發現白色T恤大約維持在44℃，而黑色T恤則超過60℃！日本國立環境研究所的專家一之瀨俊明指，由於白色衣服可反射來自太陽的熱能，因此溫度變化較低；而由於黑色會吸收太多數熱能，所以在太陽下會便會愈來愈熱。

 

曝曬5分鐘後，黑色T恤竟然超過60℃！

《メ〜テレニュース》截圖

 

　　那麼其他顏色T恤的溫度變化又是怎樣？結果顯示，黃色衣服的吸熱程度都相對較低；如比較紅色和綠色T恤，綠色T恤比紅色T恤亦高出約15℃，換言之，穿紅色T恤相對較涼爽！綜合實測結果，一之瀨俊明建議大家除了多穿白色衣服，亦可以選擇黃色、灰色、紅色衣服！

 

綠色T恤亦比紅色T恤亦高出約15℃。

《メ〜テレニュース》截圖

 

資料來源：メ〜テレニュース

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#中暑 #夏日 #淺色衫 #健康 #炎夏 #夏天 #熱 #深色衫 #吸熱 #實測 #顏色 #日本 #日本節目 #白色衫 #衣櫥 #溫度 #黑色衫 #恤

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk