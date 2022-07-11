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11/07/2022

Power Nap｜有效過飲咖啡！小睡關鍵10分鐘提升記憶力！睡幾耐大腦就能「深層關機」？睡30分鐘有宿醉感？睡60、90分鐘又點？

#睡眠循環 #Power Nap #午睡 #健康小tips #深層睡眠 #淺層快速動眼期 #慢波睡眠 #睡眠 #淺睡
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　作為「全球最過勞城市」排行榜第一名的香港打工仔，無論搭車、吃飯還是工作中，總是哈欠連連，幾乎下一秒就可以倒頭大睡！夏日炎炎正好眠，尤其中午剛吃完lunch後，飯氣攻心，好想小睡充電一下！外國把這種午睡稱為「Power Nap」，好處是可以促進短期記憶、降低壓力和提升生產力！但為甚麼有時睡醒一覺後會感覺昏昏沈沈？比睡之前更疲勞？原來是睡錯了！到底午睡睡多久最好？即睇！

 

Read More：Work-Life balance調查2022｜100個地方香港排尾幾？邊度排榜首？這個地方竟慘過香港成最過勞城市！（附完整排名連結）

 

（《HEALER 治癒者》劇照）

 

【Power Nap】10-20分鐘

 

　　Power Nap的最低門檻！也是最理想的短睡時間！有研究睡眠科學的專家指，短時間小睡只會讓人進入淺層快速動眼期（non-rapid eyemovement ），身體既可以放鬆休息，但大腦活動未至於降至很低，所以醒來後很快就能恢復到正常運作狀態，甚至能短暫提升記憶力！

 

【Power Nap】30分鐘

 

　　睡10-20分鐘已有神效！睡30分鐘又會否更精神？不！有不少研究指出，30分鐘為「最差午睡長度」，事關入睡後30分鐘左右，大腦會開始進入「深層關機」，這時醒來反而會引起身體怠惰，甚至產生宿醉般的暈眩感！

 

【Power Nap】60分鐘

 

　　如果你有時間可以睡60分鐘，不妨睡足60分鐘！因為睡足60分鐘可讓你進入最深層的慢波睡眠（slow-wave sleep），能讓腦部及身體肌肉徹底放鬆，能促使修復大腦細胞，有助於提高記憶力！

 

【Power Nap】90分鐘

 

　　有科學研究表明，一個完整的睡眠週期為90分鐘（即指人在沒有任何外界干撓的情況下自然睡眠，平均會在90分鐘後醒來）。不用解釋相信大家也能明白，睡得「剛剛好」醒來，既能避免睡眠遲緩狀態，更有助提升創造力和記憶力！不過，「睡90分鐘」基本上並不能稱為小睡片刻，而一般打工仔都不可能有這樣的時間去午睡！

 

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