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13/07/2022

夏日防曬｜日本雜誌比拼12款防曬縮骨遮！ Wpc.防曬度No.1！ Uniqlo 排第幾？同場加映：實測黑色vs白色陽傘效能

#皮膚 #日本實測 #夏日 #防UV #健康 #縮骨遮 #遮 #陽傘 #防曬遮 #LDK the Beauty #陽光 #Wpc. #Uniqlo #日本雜誌 #防曬 #UV #涼爽 #紫外線 #曬太陽
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Text: Christy Yiu

　　經過連日大雨，終於迎來陽光普照的日子！炎炎夏日，曬得多太陽難免會令人不適，所以不少人在外出時都會隨身攜帶一把縮骨遮！不過市面上縮骨遮款式林林總總，總是叫人不知從何入手！最近日本雜誌《LDK the Beauty》就公布了2022年最新縮骨遮排名，當中比拼了12款縮骨遮的防UV程度、便攜度、涼爽度等等，部分更是香港有售，即睇測試結果！

 

4大測試標準：

 

1.    防UV程度：測試團隊把UV試紙貼在縮骨遮不同位置，並置於陽光下一段時間，測試縮骨遮的防UV程度。

 

2.    清涼度：把縮骨遮置於42°C的暖爐前，測量縮骨遮距離頂部30厘米的隔熱效能。

 

3.    便攜度：計算縮骨遮從打開、折疊、至放入袋中的時間以及重量，測試縮骨遮的便攜程度。

 

4.    設計：檢視縮骨遮的質料、外觀以及襯衫程度。

 

　　綜合以上4大標準，《LDK the Beauty》，把12款縮骨遮分成不同等級，即睇Rank A、B詳細排名！

 

Read More：夏日防曬｜日本網站21款防曬面霜大比拼！邊6款有A級評分？邊啲香港有得賣？人氣ANESSA、ALLIE表現如何？

 

（*為品牌在香港有售）

 

Rank A

 

1.    Wpc. -花邊刺繡星星mini縮骨遮*

 

類似款式參考價格：$74～168／HKTVmall

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：96.1%

清涼度：97.4％

便攜度：GOOD

設計：GOOD

 

2.    Lieben – UV晴雨兼用輕量折傘

 

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：94.2%

清涼度：100％

便攜度：GOOD

設計：GOOD

 

3.    Afternoon Tea – 晴雨兼用折傘

 

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：93.6%

清涼度：100％

便攜度：

設計：GOOD

 

4.    KEYUCA – 折傘

 

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：95.3%

清涼度：>95％

便攜度：GOOD

設計：

 

Rank B

 

5.    Uniqlo - 折疊傘*

 

參考價格：$149／Uniqlo

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：94.4%

清涼度：>90％

便攜度：GOOD

設計：

 

6.    macocca - makez折傘

 

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：94.9%

清涼度：100％

便攜度：

設計：

 

7.    UVO – 3段折mini

 

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：95.8%

清涼度：>95％

便攜度：

設計：

 

8.    SUN BARRIER 100 -3段折疊傘

 

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：93.2%

清涼度：>95％

便攜度：

設計：GOOD

 

9.    Roseblanc - 3段折疊傘*

 

參考價格：$1002／HOMMI

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

 

防UV程度：93.5%

清涼度：>95％

便攜度：

設計：GOOD

 

下一頁：同場加映日本節目實測！

 

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