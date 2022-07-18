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18/07/2022

消委會測試｜兒童太陽眼鏡邊款好？$700名牌Ray-Ban與$60 H&M同屬5星高分之選！鏡片唔係愈深色愈好！鏡片顏色要按活動揀選！（附詳細評分名單）

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Text: Edith Photo: 消委會報告截圖、網上圖片、品牌官網

　　暑假就到，各位家長都會帶小朋友到戶外遊玩、游水，盡情與陽光玩遊戲！在玩樂期間，家長們都知道要為小朋友做足防曬措施，保護他們幼嫩肌膚。不過其實眼睛和皮膚的防曬同樣重要，因為有醫學研究指出相比成年人，小童眼睛更容易受紫外線影響，所以眼睛的防曬保護需從小做起！消委會測試了12款兒童太陽眼鏡，發現有樣本未能隔濾所有紫外線以達到全效保護！家長在帶小朋友出去玩前，不妨細心為孩子選購一副良好的兒童太陽眼鏡，咁就玩得開心又放心啦！

 

圖片來源：消委會報告截圖

 

怎樣為之有效阻擋太陽強光？

 

　　戶外活動期間，我們多數都會長時間暴露於陽光下，如果沒有好好保護眼睛，不但會令眼睛勞累，進入眼睛的有害光線更會對眼睛造成損害。要知道太陽眼鏡能否有效阻擋太陽強光，得看鏡片的透光率；透光率愈高，阻擋強光的效能相對愈低。

 

　　在是次消委會測試中發現，鏡片的透光率達9.67％至18.05％才能有效阻擋太陽強光，當中達標的樣本品牌有「Ray-Ban」、「Chicco」、「Zara」及「H&M」，而這些太陽眼鏡亦適合於沙灘、登山，猛烈陽光下活動使用，達到保護眼睛的功效。這亦證明整體表現與售價並沒有直接關係，因為平價的「H&M」（$60）跟名牌「Ray-Ban」($700)都同樣得到5星好評！

 

Ray-Ban RJ9069SF  $700

（圖片來源：網上圖片）

H&M Frozen ll Sunglasses  $60

（圖片來源：品牌官網）

 

鏡片透光不均勻令視覺疲勞

 

　　除了透光率，如果鏡片透光不均勻亦會影響佩戴者判斷距離，而左鏡片與右鏡片的透光不平均，即左右眼睛的進光量差異較大，或會令佩戴者視覺疲勞，甚至影響視力健康。在測試中發現，「Ki ET LA」及「Vision Plus」的透光均勻度較高；「BEABA」的左右鏡片透光率差異最小，只有0.87％，表現優異。

 

BEABA Sunglasses 930315  $299 （圖片來源：品牌官網）

 

下一頁：邊款未能全面阻隔紫外線？兒童太陽眼鏡總評分

 

 

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