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22/07/2022

經常腰背痛、手腳麻？30歲人、60歲腰？一個動作即check你的脊椎年齡！4招讓脊椎不再「老」下去！

#脊椎 #腰痛 #翹腳 #椎間盤突出 #健康小tips #坐姿 #打工仔 #腰酸背痛 #都市病 #腰椎 #手腳麻 #背痛
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　年紀輕輕卻經常腰酸背痛？可能是腰椎出了問題！香港打工仔工作忙碌，每日在電腦前坐足八、九個小時，就算坐姿再正確，長期維持同一個姿勢仍難免會肌肉疲勞，變相增加脊椎負擔，久而久之便會開始出現腰痛、背痛、手腳麻等情況！一旦嚴重起來，更有可能會引發椎間盤突出等問題！

 

　　想知自己的腰椎是否正在悄悄地退化？30歲卻擁有60歲的脊椎？簡單一個動作就check到！方法：將雙手手掌至手肘並攏，然後向上抬高，在手肘不能分開的情況下，看看能把手肘抬到多高。

 

即睇測試結果：

 

手肘能抬到眼睛或以上：大約20歲

 

手肘能抬到鼻子高度：大約30歲

 

手肘能抬到嘴巴高度：大約40歲

 

手肘能抬到下巴高度：大約50歲

 

手肘連下巴高度都及不到：至少60歲

 

（截圖自韓國綜藝節目《家師父一體》）

 

　　如果你發現自己的脊椎年齡比你的真實年齡更「老」，是時候好好保護你的脊椎了！點保護？即睇以下4個小貼士！

 

1.    保持正確坐姿！

 

　　雖然是老生常談，但「保持正確坐姿」的確是保護脊椎的真理！點為之正確坐姿？身體保持自然直立、肩膀放鬆、不要駝背、雙腳平踏地面（不要翹腳、盤腿或懸空）、膝蓋彎曲的角度最好保持90度！還要記得！就算你的坐姿再正確，久坐不動都會對身體造成傷害，所以每坐半小時左右，最好都起來走一走！

 

2.    戒掉翹腳習慣！

 

　　十個人中，幾乎有九個人有翹腳習慣，然而長期翹腳會讓骨盆歪斜、脊椎錯位，當脊椎旁邊的肌肉因為兩邊不平衡而拉扯，便會很容易疲勞僵硬，繼而引起腰痠背痛的問題。

 

3.    走路時要挺胸收腹！

 

　　都市人經常低頭玩手機，不但容易造成「手機頸」，更容易形成彎腰駝背C型體態！所以提提大家，無論站立或走路，都要挺胸、收腹，把腳的重心放在腳跟上，同時可留意讓身體的重心保持在骨盆的位置！

 

4.    不要彎腰搬東西！

 

　　無論搬任何東西，一定要蹲下或屈膝搬起，切忌騰空彎腰（即是背與大腿呈90度），以免增加腰椎負擔。

 

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