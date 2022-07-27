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27/07/2022

夏日消暑｜改善情緒+燃燒脂肪！沖凍水涼估佢唔到4個好處！幾耐沖一次先有用？邊7種人不能沖凍水涼？

#抵抗力 #消暑 #肌肉痠痛 #夏天 #健康 #凍水涼好處 #凍水涼 #情緒 #沖凍水涼 #降溫 #夏日
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Text: Christy Yiu

　　夏日熱辣辣，加上連日氣溫高企，相信大家早已出動各種五花八門的消暑大法，除了開冷氣、飲凍水、吃西瓜，不少人都會選擇回家後來一個凍水涼，務求快速為身體降降溫！究竟沖凍水涼除了可消暑降溫，還有甚麼好處？有哪些人又不宜沖凍水涼？即睇！

 

（圖片來源：istock）

 

【凍水涼好處】1. 增強抵抗力！

 

　　要數到沖凍水涼的好處，當然是可以增強免疫力！由於凍水有助刺激血液循環和加速新陳代謝，因此可以令人體白血球量增加，從而達至增強免疫力的效果。一份荷蘭研究更曾發現，沖凍水涼的人較少請病假，只需連續6星期，每星期沖3次凍水涼，便有助提高免疫力！

 

【凍水涼好處】2. 燃燒脂肪！

 

　　哈佛大學的醫學報告曾指出，沖凍水涼可激活人過的「褐色脂肪」！褐色脂肪可有助加速帶動其他脂肪的燃燒，而且低溫更會讓人體以15倍的速度來燃燒脂肪，換句話說，夏天沖凍水除了可降溫，更有助減肥！

 

【凍水涼好處】3. 舒緩肌肉痠痛！

 

　　很多運動員在比賽後都會用冰敷來舒緩肌肉疼痛，有團隊在2009年曾為此進行一項研究，以兩位同樣做完激烈運動的運動員作實測，一位將身體浸在凍水中；另一位則沖熱水涼，結果顯示，浸在攝氏10至15℃凍水中可有效舒緩1-4天的肌肉疼痛！

 

【凍水涼好處】4. 改善情緒！

 

　　不知道大家在沖完凍水涼後，心情會變不會都變得舒暢？由於凍水涼可以激活我們的交感神經系統，增加去甲腎上腺素的水平。去甲腎上腺素可以增強心臟的收縮能力，加快心跳，帶給人提神的感覺。除此之外，凍水亦會刺激人體產生更多β-內啡肽，增加幸福感。

 

 

　　看完以上4大好處，急不及待就想回家沖個凍水涼！雖然夏天沖凍水涼確實爽快，但沖凍水涼也不是人人適合，如果你有以下7種狀況，應盡量避免沖凍水涼：

 

1. 高血壓

2. 心血管疾病

3. 免疫系統疾病

4. 發燒

5. 激烈運動完

6. 過度勞累和壓力

7. 感冒

 

 

　　此外，沖凍水涼也有注意位！沖凍水涼宜先從溫水開始，把溫度慢慢調節，讓身體適應水溫；切記應先從手腳開始沖水，如直接從頭部或是胸口的位置沖凍水，有機會刺激血管爆裂，增加心肌梗塞風險，上年紀的大家要份外留神！

 

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