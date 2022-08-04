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04/08/2022

性格決定健康？專家列7大「癌症性格特質」！勤勞、壓抑情緒、取悅別人原來有害？台灣心理師教3招調節情緒

#健康 #健康小tips #心理情緒 #心理健康 #癌症性格 #性格 #高度謹慎 #勤勞 #取悅 #壓抑 #調節情緒方法
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　大家有沒有試過一緊張腸胃就不舒服？壓力大就頭痛？自疫情開始，相信大家都深深體會到情緒健康的重要，事關負面情緒很易為健康帶來不同程度的影響。編者最近就看到一個令人大開眼界的研究。性格決定命運就聽得多，原來性格都同健康息息相關？有台灣的心理師指出，有7種性格與癌症的關聯性頗高！你有無以下7大特質？我們又可以如何放鬆自己的情緒？即睇睇心理師點講！


　　從中醫、西醫和許多傳統醫學角度都有提到性格和情緒對生理的影響。台灣心理師倪家珍指出，身心是一體的，精神和心情是引導系統，不安與起伏都會影響人的呼吸、心跳、對應的神經系統、免疫系統等，一旦系統處於不平衡時，我們就會容易出現睡不好、月經不順、腸胃不舒服的情況。

 


（圖片來源︰Pexels）


　　這位台灣心理師就引述了美國布羅迪（Dr. Brodie）博士的發現，Dr. Brodie長期進行癌症病人的治療，他在臨床工作與癌症病人的自述中歸納出7種與癌症關聯性較高的特質︰

 

  1. 高度謹慎、認真、勤勞、通常心智運作高於一般人
  2. 過度承擔他人的責任、過於擔心
  3. 深切需要去滿足他人的需求、取悅別人，想要獲取外在認同
  4. 與父母缺乏親密感，以致日後與生活與生命中親近的人缺乏親密感
  5. 內心長期壓抑著有害情緒，例如︰憤怒、怨懟、敵意
  6. 對壓力反應不良，無法適當排解，可能過往曾遇過創傷事件
  7. 有無法表達、解決的問題，可能童年時期的陰影印記，自身不一定有意識


下頁教你3招調節情緒

 

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