從舊唱片《俺たちの旅》回味兒時神劇！70年代有Slashers？新一年活出自我！

踏入虎年，除了跟奶奶、爸媽拜年外，謝絕了一概聯誼，躲在家裡作大休息。說實話，近年身邊朋友所餘無幾，去蕪存菁後，心頭惦記而又仍身在香港的，閑來有事沒事，本該常相見，可惜世事紛擾，心事未了，沒興頭，推得就推，懂我的，盡在不言中。

避開舊人舊事，樂得清靜，找來舊唱片《俺たちの旅》，走一轉回頭路，細聽前塵。

日本電視劇原聲大碟當然是日語，聽了幾十年，內容意思未盡掌握，歌詞竟也琅琅上口，信不信由你！

《俺たちの旅》乃日本電視台於1975年推出的電視劇，中文解作「我們的旅程」，1976年香港無線電視購入版權，配音後以《前程錦繡》劇名在港首播。當時我仍是小學生，搞不懂這套劇是否一開始就廣受歡迎，還是十年二十年後才成為經典神劇，總之，我就超愛看。

故事講述70年代日本三位年青人，遊走於現實生活與個人夢想之間的憧憬與困惑。劇情要旨相當勵志，同輩閑人對此劇不會陌生，年輕一眾如有興趣，可找來看看。

（圖片由作者提供；網絡圖片，通知即刪除）

此劇主題曲和插曲甚為出色，三位男角中，我最愛飾演「池勇」的田中健，溫文爾雅，情深款款，那刻人細鬼大，暗忖「這位哥哥實在太靚仔！」每看一眼，芳心大亂！

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飾演首席男主角「浩介」的中村雅俊，當年無法歸入我的帥哥行列，但他那凌亂蓬鬆不修邊幅的爆炸頭，配一身闊腳牛仔褲和木屐的造型，在當時社會來說，堪稱時尚；加上角色設定，他那不按規矩、不受束縛、忠於自己、勇敢逐夢的性格，令人神往。

最後一位男角「伸六」，由津坂匡章飾演，乃浩介和池勇的學長，早已踏足社會，角色性格比較實際、計算、自利。伸六在傳統刻板的工作模式下，不斷受挫，一翻經歷之後，另有體會。跟熱血的浩介和善良的池勇相處下來，受二人感染，角色變得越發可愛。

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70年代的日本社會，大學生畢業後投身大企業可說是終極的人生目標，這三個傻小子捨棄社會主流價值，特立獨行，組成專門提供處理雜事雜務的「包攪掂公司」，服務範圍甚廣：清潔、通渠、除草、種花、蹓狗、購物，都有，做得來的，都做。

他們就是斜槓族Slashers的始祖：嚮往自由，多重身份，沒有固定工作，享受「炒散」。

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早前ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》說著的就是相近的故事，同樣是三位年青人，共同經營一間專門解決各類煩雜問題的事務所，從偵測、尋人、尋物、運送、示愛、㧜煲 …… 只要沒有觸犯法例，任何委託都會做。

每一個社會每一個年代幾乎都出現這類斜槓族Slashers，以追求身心靈自由自主為依歸，不欲受制於既定框架，他們選擇的人生旅程，跟大夥兒有點不一樣。

偏離主流的代價，就是不被大眾認同、令父母家人擔心，沒權沒勢沒地位，甚至經濟拮据，入不敷支，衝著他們而來的，是一個毫不錦繡的前程。

說穿了，就是個人選擇！

那天讀著這樣的一句：「格局決定結局」，個人的格局就是視野和胸襟，沉溺於俗世價值，走到終點一刻，只剩孤獨，因為一生執著的，不過是鏡中花水中月。

新年新開始，釐清思緒，好好解讀自己心目中所謂的「錦繡前程」。人生無常，時間無多，突破盲點，活出自我，該斷的，盡快斷，該捨的，不要留。

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