世事紛陳煩躁焦慮！走入城市綠洲，停一停、穩心神、重拾清靜自在！

世事紛陳，一切不似預期，偏偏處身網絡世界，資訊免費派發，太多太快太亂，要避未能避；單一角度的海量資訊，讀過了頭，讓人思緒波動、煩躁焦慮，如何安住己心不受外界雜音拖垮？

不容易，沒捷徑，但用心找、耐心找，總會找到適合自己的緩解良方。

這陣子，時間相對充裕，多了往外走，徒步任我行，向左向右，隨喜隨意，觀天地賞山林，花花草草，盡是好景緻。

原來，我們仍然擁有很多。

日落黃昏，最常走動的一段，有一農地，面積不大，佈局齊整乾淨，沒繁忙車輛穿梭，沒囂鬧人群聚集，小小天地，綠意盎然，恬靜安逸卻又生機勃勃，把它說成是「世外桃源」未免有點托大，稱之為「城市綠洲」並不為過。

偶爾踫上農夫先生，寒暄兩句，談的不是Netflix最新上線的劇集、不是股市樓價升跌、不是娛樂八卦是非對錯；務農生活最關心的，從來只有「天氣和土壤」，所以，我們每次都是談「天」說「地」。

務農的人，言行舉止總是帶點謙卑，尤其敬畏天地，相信因果，這不是愚昧迷信，而是從年復年、日復日躬身耕耘的過程中，體會到氣候莫測、四時無常的道理，學懂了世間諸法，各無自性，一切非實相，因緣和合，時機成熟，自會顯現。

種瓜得瓜，種豆得豆，如是因，如是果，都是基本要旨，但實質發生的時間、狀況、形態，我們無法掌握，這就是無常。

老老實實，翻土播種施肥灑水驅蟲除草，做好這一切，並不保證收成好，心思汗水，隨時付諸流水，算是一敗塗地，也不以為苦。輸掉了甚麼？怎樣輸掉？為何輸掉？經歷過，學懂了，繼續努力，靜待黎明。

務農的人，老早看透，放下執著，順應天時，按部就班，用善念、行善法，讓農作物率性成長，順利的，自當肥美豐盛，否則，也得順其自然，不可強求。

運氣好，遇著剛冒出來的鮮品，見獵心喜，就想據為己有，農夫先生二話不說，手起刀落，給我割下大椰菜、巨型茴香及小木瓜，跟外子喜孜孜，抱著獵物回家。

那夜，我以半個茴香連同部份茴香葉，配上煙燻豬腩片，做了兩客意大利粉作晚餐。

現代社會已經走到一個點，讓我們不得不停下來，重新審視，誠心懺悔，好好覺醒。生活，其實可以好簡單，不要讓外在的壓力造成內在的恐懼，穩定心神，重拾清靜自在。



