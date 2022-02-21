  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
綠路閑人
健康大晒健康解「迷」健康快車欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

21/02/2022

世事紛陳煩躁焦慮！走入城市綠洲，停一停、穩心神、重拾清靜自在！

#城市綠洲 #穩心神 #壓力 #心理 #生活 #煩躁 #恐懼 #農夫 #焦慮
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • lolo

    lolo

    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　世事紛陳，一切不似預期，偏偏處身網絡世界，資訊免費派發，太多太快太亂，要避未能避；單一角度的海量資訊，讀過了頭，讓人思緒波動、煩躁焦慮，如何安住己心不受外界雜音拖垮？

 

　　不容易，沒捷徑，但用心找、耐心找，總會找到適合自己的緩解良方。

 

　　這陣子，時間相對充裕，多了往外走，徒步任我行，向左向右，隨喜隨意，觀天地賞山林，花花草草，盡是好景緻。

 

　　原來，我們仍然擁有很多。

 

　　日落黃昏，最常走動的一段，有一農地，面積不大，佈局齊整乾淨，沒繁忙車輛穿梭，沒囂鬧人群聚集，小小天地，綠意盎然，恬靜安逸卻又生機勃勃，把它說成是「世外桃源」未免有點托大，稱之為「城市綠洲」並不為過。

 

 

　　偶爾踫上農夫先生，寒暄兩句，談的不是Netflix最新上線的劇集、不是股市樓價升跌、不是娛樂八卦是非對錯；務農生活最關心的，從來只有「天氣和土壤」，所以，我們每次都是談「天」說「地」。

 

　　務農的人，言行舉止總是帶點謙卑，尤其敬畏天地，相信因果，這不是愚昧迷信，而是從年復年、日復日躬身耕耘的過程中，體會到氣候莫測、四時無常的道理，學懂了世間諸法，各無自性，一切非實相，因緣和合，時機成熟，自會顯現。

 

　　種瓜得瓜，種豆得豆，如是因，如是果，都是基本要旨，但實質發生的時間、狀況、形態，我們無法掌握，這就是無常。

 

　　老老實實，翻土播種施肥灑水驅蟲除草，做好這一切，並不保證收成好，心思汗水，隨時付諸流水，算是一敗塗地，也不以為苦。輸掉了甚麼？怎樣輸掉？為何輸掉？經歷過，學懂了，繼續努力，靜待黎明。

 

　　務農的人，老早看透，放下執著，順應天時，按部就班，用善念、行善法，讓農作物率性成長，順利的，自當肥美豐盛，否則，也得順其自然，不可強求。

 

 

　　運氣好，遇著剛冒出來的鮮品，見獵心喜，就想據為己有，農夫先生二話不說，手起刀落，給我割下大椰菜、巨型茴香及小木瓜，跟外子喜孜孜，抱著獵物回家。

 

 

　　那夜，我以半個茴香連同部份茴香葉，配上煙燻豬腩片，做了兩客意大利粉作晚餐。

 

 

　　現代社會已經走到一個點，讓我們不得不停下來，重新審視，誠心懺悔，好好覺醒。生活，其實可以好簡單，不要讓外在的壓力造成內在的恐懼，穩定心神，重拾清靜自在。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多綠路閑人文章

你可能感興趣

#城市綠洲 #穩心神 #壓力 #心理 #生活 #煩躁 #恐懼 #農夫 #焦慮

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk