WFH最愛三點三食tea！車厘茄香蒜醋汁甜椒、楓糖漿玉桂洋葱，DIY兩款三文治補充能量（附食譜）

當一切崩壞幻滅的時候，我還只管把心思投放在一日三餐飲飲食食此等事宜上，別人可能覺得我愚昧不長進、狹隘沒見識；別人的想法，我無法控制，人各有志，愛怎麼說便怎麼說，我沒所謂。

昨天已然過去，無法改變，繼續抱怨，沒意思；明天尚未來臨，胡亂猜測，徒添不安，何苦？活在當下，是我的選擇。

太平盛世，這些大理論聽過了，自以為懂，成了人生格言，侃侃而談，恰如大師講學、武林祕笈；一刻世道艱難、挑戰無限，處身其中，這些話，偏偏聽不入耳，甚至痛斥不切實際「假大空」。



「活在當下」不是口號，只管嘴上喊，喊一千年，我們也不過是原地踏步：「活在當下」是日常功課，亂世，正是修練的好時機。

此時此刻，好好把握，做好眼前每一個基本步，不讓今天成為明天的遺憾，其中，為自己和家人認真處理好一日三餐，我認為就是最基本的第一步。

西方諺語You are what you eat，可譯作「人如其食」，這跟中醫理論強調「醫食同源」，異曲同工。飲食並非純粹為了果腹，在食材、調味、烹煮和儲存等細節上，多花一點心思，讓每一頓餐膳都充滿正能量，令身體四肢百骸壯實充盈，精神飽滿自在，這才有條件面對人生路上可能出現的各式難題。

居家工作 (work from home) 的日子，我最愛三點三，來一客能量三文治作下午茶，稍微放鬆，讓大腦放空，能量補充之後，再戰江湖。

以下兩款三文治，其主要餡料都是自家製，價廉物美、營養豐富、簡單易做，入樽後置於雪櫃，可儲存數天慢慢享用，加入其他配料如火腿、煙肉、雞蛋及芝士等，即成為super sandwich!

1. 車厘茄香蒜醋汁紅黃甜椒

材料：車厘茄1磅、紅黃甜椒3個、蒜片隨意 。

調味：意大利黑醋 （Balsamic Vinegar）、橄欖油、黑胡椒、玫瑰鹽隨意。

做法：

- 車厘茄洗淨，中間切開。

- 紅黃甜椒洗淨，切開，去頭尾、去籽，切幼條。

- 蒜片適量，不喜可免。

- 把所有材料放上焗盤，以適量橄欖油、黑胡椒及玫瑰鹽拌勻。

- 放入焗爐，以160度焗45分鐘，查看所有材料是否已呈軟身，否則再焗15分鐘。

- 取出待涼，拌入意大利黑醋，完全冷卻後即可入樽，儲存於雪櫃。

功效：番茄和甜椒都是超級的抗氧化食物，配上意大利黑醋和蒜片，更有效增強身體免疫力。

2. 楓糖漿玉桂洋葱

材料：洋葱2個、檸檬皮少許。

調味：楓糖漿 （Maple Syrup）、玉桂條或粉末皆可、玫瑰鹽。

做法：

- 洋葱去外衣、去頭尾，洗淨，切幼絲。

- 檸檬皮洗淨，切幼絲。

- 慢火預熱平底鍋，注入洋葱絲，不用加油、不用加水，不用加蓋，只管慢火邊煮邊攪動。

- 如用玉桂條，可加入一起慢煮。

- 洋葱絲略變黃並呈軟身，加入檸檬皮、少量鹽，繼續煮至完全軟身。

- 拌入楓糖漿 2 – 3 湯匙，如用玉桂粉，可於此時加入拌勻。

- 試味，再調整鹹甜度，熄火，待涼後即可入樽，儲存於雪櫃。

功效：洋葱也是抗氧化的超級食物，並有助控制血糖益心臟；楓糖漿含有豐富有機酸、維他命和礦物質，有效防止記憶力衰退；中醫認為玉桂溫中、散寒、活血、健胃，樣樣皆能。

這兩款餡料不是我自創的，都是有幸嚐過好友的手藝，多次自行烹煮後，帶出了自家味道，這陣子更成了家中不可或缺的美食良伴；不愛吃三文治的，也可以此餡料作配菜，拌豬扒、意粉同吃。

外在環境，風高浪急，抖擻精神，集中能量，靜看雲起時。風，不在動，只是我們的心在動。





