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綠路閑人
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14/03/2022

選用本地酒浸自家藥酒！加入鹿尾羓補腎強筋骨！浸泡過的藥渣如何循環再用？

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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　「對於任何需要投放時間心力才看到成果的事情，我特別鍾情。」這是我在舊文《中藥泡酒 ─ 簡易DIY》寫下的話，當時首次自己泡酒，轉眼三年過去。

 

　　奶奶喝過後非常受用，難得老人家喜歡，又是我能力範圍做到的，自當無間斷供應。

 

　　自家浸泡藥酒，材料是首要，但時間也是一個問題，基本浸泡，短則三個月，長則一年，這跟酒莊釀酒，不可同日而語，但始終不是一時三刻可以備妥。這陣子閑著，正好再次浸泡。

 

 

　　這次選料跟三年前的版本不盡一樣：

 

1. 藥材方面：

添加了少許鹿尾羓。加入鹿尾羓，目的是增強壯腰、補腎、強筋骨的藥效，對奶奶應該更有裨益。

 

 

2. 酒精方面：

放棄了當年選用的遠航九江三蒸，改用本地品牌三生酒廠的出品，並嘗試一酲選用酒精度42%VOL的三蒸，另一酲取30%VOL的雙蒸，兩酲分開浸泡，就是想做一個小實驗。

 

 

　　三蒸經過三次發酵、重蒸，豉香味較突出，雙蒸則只進行了兩次發酵、重蒸，少了豉香味，換來了一點芳香，酒色亦相對清澈。我想看看，以同樣時間、同等藥材，不同米酒浸泡出來的成品，味道口感有何分別，到時又可以玩blind tasting，蒙著眼，嘗一口，品評的不是紅酒白酒，是中藥酒，有趣！

 

　　雖說已非首次自家泡酒，但看藥材注入一刻，米酒清澈見底，剔透玲瓏，不到15分鐘，藥材與酒精開始轉化，酒色漸呈淺褐，由底層慢慢向上游走，看著，還是覺得有點奇妙。

 

　　

　　浸泡過的藥渣，藥味依然，遂循環再用，為它們創造了兩次重生：

 

1. 以藥渣翻泡藥酒

 

- 翻泡所用的酒精份量及浸泡時間比較隨意，大致上全數縮短減半。

- 在翻泡的酒酲上註明浸泡日期，方便記認。

- 翻泡出來的藥酒，酒色和藥味依然豐厚濃稠。

 

 

2. 以藥渣製作熱包

 

- 翻泡後的所有藥渣，我都會存放於雪櫃內，閑時取少量，置小鍋內，不加油不加水不加蓋，以慢火翻熱至乾身，預備棉質方巾包裹成熱包，敷貼於身體任何部位，跟一般保暖貼功能相若 。善用藥渣，慳家環保之餘，說不定還添加兩分藥效。

 

 

　　舊文曾提及「藥酒並非泡得愈久愈好，亦非愈久愈補，一般三個月已可飲用」，但依據奶奶和外子兩位的用家實證，我計劃今次浸泡的時間加倍，多浸一會，好讓成品入口更香醇。

 

　　此刻正值初春，估計此兩酲藥酒最快半年後才會開瓶，到時已是入秋時份。

 

　　人事萬物，真正優秀的，都值得我們等待，等待需要耐性，不要湊熱鬧不要趕潮流，放下步伐，靜心守候未知的未來，一切自有安排，一切都是歲月見證。

 

 

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