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16/05/2022

社企前路茫茫？社福機構 x 應用軟件供應商網上營銷培訓︰先學習、後比賽！最後5強以「網上直播帶貨」分配獎金

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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

　　做生意難，開社企做生意，難上加難。

 

　　商界做生意，首要收支平衡，終極就是要賺錢；社企也是一盤生意，在取得收支平衡的同時，還要兼顧社會意義，賺回來的利潤，又要大比例回歸於社企的發展，以秉承社企創辦人於創立此社企時的信念，令初心不變，甚至再下一城，擴大社會目標。

 

　　這兩年，環球經濟大受打擊，香港情況更為惡劣，百業蕭條，不少社企無奈倒閉，勉強撐下來的，也難免前路茫茫。路人甲乙丙隔岸觀火隨口噏：何不轉型？求變，也有成本也講條件。

 

　　一跨國企業應用軟件供應商有心有力，特別關注本地社企，投放資金作贊助，並鼓勵各部門同事當義工，聯同社福機構一起舉辦《好 · 社企營銷策略挑戰 2021》，主題是網上營銷，透過專業培訓，提升社企的網上營商能力，令其在經濟新常態下，創出新天地。

 

　　整個項目去年10月開始，為期半年，剛剛圓滿結束。期間大會提供一系列費用全免的營銷策略特訓課堂，分別於網上及實體進行，讓參與的社企「先學習、後比賽、再贏獎金」，一次過滿足了三個願望，完成首階段課堂的社企，更可獲現金津貼，以協助社企持續發展。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　都說是網上營銷，相片、短片不可或缺，特訓內容圍繞著電子營銷（eMarketing）及電子商務（eTailing）外，產品攝影及影片拍攝、剪接等知識，才是重點。課堂完成後，便要交功課，入圍十五強需各自製作一條片長不多於3分鐘的廣告宣傳短片，以爭取晉身終極五強。

 

（圖片由作者提供）

 

　　終極五強的挑戰就是「網上直播帶貨」，在直播舉行前兩星期，大會安排了業界專家，跟終極五強進行一對一的專業諮詢，專家就五強於直播環節所揀選的產品、價格定位、限時優惠及於鏡頭前的說話行銷技巧等，提供終極意見。

 

　　每隊10分鐘的「網上直播帶貨」環節最刺激的地方，在於不留情面地揭示終極五強經過一翻學習之後，對著鏡頭直播是否揮灑自如？是否真的可以在網上營銷市場分一杯羹？

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　贊助商另設獎金港幣十萬元，根據每隊於直播帶貨期間及指定時限內的網上銷售成績總額，按百分比瓜分，名副其實，多勞多得，其中以銷售成績最佳的「WEDO GLOBAL 多元文化工作坊」為例，便成功獲分配46%獎金，即港幣四萬六千多元，連同他們本身的網上銷售成績，總額肯定超過港幣十萬元，在不足兩星期的網上促銷時限，獲此佳績，可喜可賀。

 

　　社企大變身，不可能一步到位，又以晉身終極五強的The Project Futurus為例，他們特別設計了Pay it forward 「軟餐學堂社區禮券卡」這個產品，以配合是次「網上直播帶貨」環節，惟成績只算尚可。勇於嘗試，不一定成功，但懂得因應市場、受眾及銷售模式的變化，於產品及服務上作出靈活調整，這就是創意，這樣做生意，肯定長做長有！

 

　　路，是自己揀的，固步自封，一成不變，走到最後，不要抱怨啊！

 

（圖片由作者提供）

 

 

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