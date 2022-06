世界混亂！在未知逆境當前，唯一出路是甚麼？覺醒，境隨心轉！

太平盛勢的時候,我們都集中做一件,就是拼命「搵真銀」,一桶金、兩桶金,財源滾滾,只有賺,不怕蝕,大市今天跌,明天就會升,大不了拖至後天,總會收復失地,甚至多賺幾倍,機會處處,遍地黃金,人人換車換樓外遊開香檳。

面對急促的生活節奏,來不及細想,轉眼又一天,同一劇本,有監製有導演,我們甘心投入,落力演出,永不言退,只因我們都相信,明天會更好。

我們的人生,究竟是身不由己?還是樂此不疲?生活,明明一直都在,偏偏我們選擇了虛幻的夢境而捨棄了真實的人生。

但潮水漲退,乃自然定律,有起必有跌,有進必有退,沒有永恒不變的道理。當日子順利愜意,我們興高采烈,躊躇滿志,一刻逆境當前,我們即咆哮抱怨: Why me? Who am I?

輸打贏要,有這道理嗎?

我們都是幸運的凡夫,生於太平盛勢,不曾經歷戰爭,「生靈塗炭流離失所」不過是新聞報導或書本雜誌上的形容詞;我們都不曾經歷自然災害如地震、龍捲風的洗禮,痛失家人朋友;我們都不曾陷入經濟大蕭條,貧窮饑餓。

但當世界大混亂,一切不似預期的時候,對我們來說本來很遙遠、沒有殺傷力、不足畏的種種,隨時可以殺我們一個措手不及。

面對未知的人生逆境,早點覺醒,是我們的唯一出路。

不要因為一場黑雨紅雨大颱風,就呼天搶地,不要因為股市樓市連環失手,即愁雲慘霧,世界,其實可以更崩壞,世途,絕對可以更凶險。

當物質生活一切盡美好的時候,我們所謂的「覺醒反思」,都是為賦新詞強說愁,騙人騙自己,矯情得令人作嘔。真正的覺醒,不是空談,以為多說幾次,生命即從此改寫,我們未免把「覺醒」這回事,看得太簡單。

我們必須時刻如實的面對自己,以直心回應自己的所思所想,在危機四伏、處處碰壁的日子,可以好好存活下來的人,只因他們認清了生命的本質,不再擔憂不再恐懼,平靜踏實的面對一概未知,不受外在環境牽引,體現自我療癒的真義,回復原本自在安穩的狀態。

這不是邪教不是迷信,只有真正的覺醒,我們才懂得敬畏天地,知所行止,安身立命,以大智慧確立自己的人生,穩住心念,境隨心轉,而不是心隨境轉。

未雨綢繆,趕快踏上覺醒之路,不要走到最一刻,才驚覺前無去路,一切已經太遲。

