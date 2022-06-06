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06/06/2022

曾受輿論一面倒攻擊的Johnny Depp終勝訴！未審先判的風氣差點毀他前程？

#Amber Heard #家暴 #未審先判 #Johnny Depp #著相 #Johnny Depp官司 #女權 #輿論
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

　　以「家暴男」標籤Johnny Depp的官司，終以完勝了結，還男神一個公道！六年過去，因為跟美女前妻Amber Heard對簿公堂，互揭瘡疤，形象盡毀，事業直插低谷。Johnny Depp在勝訴後，以一句 “Truth never perishes” （真理不滅） 平反自己的一肚子冤屈。

 

　　誰是誰非，不是一場官司就可以搞清楚，Johnny Depp施虐還是被虐，真相唯有當事人午夜夢迥，撫心自問才可出落石出，但這場官司剛開始的時候，輿論幾乎一面倒的攻擊他，只因世人都愛以貌取人，先入為主。

 

（網上圖片；圖片由作者提供）

 

　　例如一位穿著低胸裝、迷你裙的夜歸少女慘遇色魔，世人在同情她之餘，內心必然咕嘀：「好女仔點解著成咁? 點解玩到半夜三更先返屋企？」這就是未審先判。

 

　　Johnny Depp是否瀟灑俊朗，言人人殊，但他出道以來，那亦正亦邪的不羈形象，配上那時而慵懶時而憂鬱的眼神，活生生就是一個壞男孩。

 

　　不知從何時開始，Johnny Depp留了一頭凌亂長髮，衣飾搖滾叛逆，戴上一身銀器飾物，還有那刺滿手臂的印第安酋長頭像、骷髏骨頭和烏鴉圖騰紋身等，在給人一種頹廢暴走族的感覺。

 

（網上圖片；圖片由作者提供）

 

　　更致命的是，他曾擔演的電影角色大多怪裏怪氣，說話無厘頭，外型扮相還有一點嚇人，如：Edward Scissorhands剪刀手愛德華《幻海奇緣》（ 1990 ） 、Captain Jack Sparrow積克船長《加勒比海盜》系列 （2003—2017）、Willy Wonka朱克力廠負責人《朱古力獎門人》（ 2005 ）、Sweeney Todd理髮師《魔街理髮師》（ 2007 ）及Mad Hatter瘋狂帽客《魔鏡夢遊》（2010 及2016）等等。

 

　　這樣的一個大壞蛋，好明顯就有虐打妻子的傾向。

 

（網上圖片；圖片由作者提供）

 

　　世人都是著相的，執著於眼前所見，偏離了事情的本質，凶神惡煞九成九是酗酒濫藥的壞人，一刻話不投機十成十就會動粗以拳頭解決問題。連聖人孔子都會犯上：「以貌取人，失之子羽」這陋習，何況世俗男女？

 

　　因為著相，我們也懶得求證。

 

　　美女前妻Amber Heard借助時勢吹風，高舉為女性發聲、爭取女權的旗幟，對Johnny Depp作出大控訴，一切以marketing的手法market 出來的所謂「家暴事件」，旋即引起全球關注，令Johnny Depp一夜之間成了千夫所指的世紀賤男。

 

　　被拆穿謊話連篇的Amber Heard，在官司輸掉後仍死撐大發偉論：”It is a setback.  It sets back the clock to a time when a woman spoke up and spoke out could be publicly shamed and humiliated.” 她認為當女人為自己發聲，卻被大眾羞辱，即證明這是時代大倒退。

 

　　Amber Heard所說的大原則，我完全同意，但絕對不應該利用輿論，弄虛作假，這樣只會令如實生活、面對不公不義絕不屈服的女性感到丟臉，殘酷一點來說，揑造事實其實是一件相當自甘墮落的事。

 

（網上圖片；圖片由作者提供）


　　至於未審先判對別人造成的傷害，自覺還是不自覺，我們可能一直都是幫兇，只是程度深淺不一而已，卡通電影《Shrek》史力加便有這樣的一句：”Maybe you shouldn’t judge people before you get to know them” ，正是我們的人生座右銘，藉以好好守護每人心裏的一點真和一點善。

 

（網上圖片；圖片由作者提供）

 

 

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