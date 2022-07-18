  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
綠路閑人
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

18/07/2022

【路路愛自煮】 天時暑熱吃一口冷素麵即時降溫

#識食 #健康 #降溫 #食譜 #夏天 #大暑 #冷素麵 #簡單前菜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • lolo

    lolo

    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　小暑剛過大暑將臨，連日高溫，人人喊熱，對於每天在家工作的我，尤其大考驗，因為我依舊堅持只開風扇不開冷氣，好讓我可以繼續享受自由空氣。偶爾從窗戶露台飄來一陣鮮風，爽一爽，快意清涼，感激大自然的公道無私，只要我們願意、只要我們珍惜，不費分文，一切自然享有。

 

　　堅持歸堅持，天氣確實悶熱，我沒有特異功能可抵抗這股夏日熱浪，唯有多換兩件汗衣，並在吃吃喝喝上著手，消消暑氣。

 

　　酷暑食慾不振胃口差，偶爾來一碗綠豆蓮子糖水、一杯竹蔗茅根紅蘿蔔粟米鬚水或檸檬薄荷葉薏米水，均有助生津解渴、清熱降溫。

 

　　飯餐方面盡量簡約，我多以清淡輕食，如沙律、壽司、冷麵等代替正餐。輕食餐份量不大，可以少吃多餐，既可補充日常基本的能量需要，消化起來，對身體也不會構成太大負擔。

 

　　日式冷素麵是其中一款我特別鍾愛的輕食選擇。

 

 

　　素麵多以一人份量分為數小紮包裝出售，市場選擇多，價錢合理。素麵的麵條纖幼，烹調時間極短，幾分鐘即可上桌，絕對簡單快捷，火速吃一口，涼快直透心。

 

 

　　烹煮素麵雖說簡單，掌握以下小錦囊，更加事半功倍。

 

　　1. 煮麵條需要足夠的清水，所以鍋子容量不可太小。

　　2. 水滾後，才放入麵條。

　　3. 烹煮時保持大火。

　　4. 烹煮時間不可過長，一般1 - 2分鐘即可。

　　5. 烹煮期間以筷子不停輕輕攪動，讓麵條與麵條之間保持足夠空間，以免糾纏一起。

　　6. 準備食用冰水，把烹煮後的麵條極速撈起，以冰水略為沖洗降溫，隔乾水份即成。

 

　　這樣做出來的素麵條，入口清爽「滑捋捋」，簡簡單單伴以超市有售的現成冷麵汁及飯素同吃即可。花巧一點，可預做幾道前菜置於雪櫃，隨時取出跟素麵作伴。這裏分享三款前菜，兩素一葷，閑人可作參考。

 

1.    黑麻油蓮藕片(素食)

 

- 蓮藕洗淨切薄片。

 

 

- 慢火預熱小鍋，不用加油，放入蓮藕片，加少量清水，不用加蓋慢煮至軟身。

 

 

- 以鹽調味，熄火，注入黑麻油拌勻。

 

 

- 待涼，放入食物盒，置於雪櫃可存放兩、三天。

 

 

2.    蒜泥薑汁茄子 (素食)

 

- 茄子洗淨切小丁狀。

 

 

- 預熱小鍋，不用加油，放入茄子，慢火乾煎至軟身。

 

 

- 加入蒜泥、薑汁，以鹽調味，即成。

- 待涼，放入食物盒，置於雪櫃可存放兩、三天。

 

 

3. 柚子醋漬洋葱腩片 (葷食)

 

- 豬腩肉洗淨，切薄片，以鹽、糖、紹興油略醃15分鐘，隔水蒸熟，待涼。

 

 

- 洋葱洗淨切幼條，預熱小鍋，不用加油，放入洋蔥，慢火煮至軟身，待涼。

 

 

- 取日本柚子醋、鰹魚汁及壽司淡豉油各少許，拌勻。

 

 

- 把洋葱腩片放入食物盒，注入上述醬汁，盡量蓋過所有材料。

- 置於雪櫃醃漬半天即可食用。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多綠路閑人文章

你可能感興趣

#識食 #健康 #降溫 #食譜 #夏天 #大暑 #冷素麵 #簡單前菜

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk