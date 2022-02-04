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04/02/2022

經常痰上頸！咳不出又咽不下？中醫：可能是「梅核氣」！兩款食療緩解痰症

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　　農曆新年期間食應節糖果難免「惹痰」，但「痰」原來不一定「有形」。有中醫師指出，「無形之痰」可潛伏在身體不同器官，引致不同疾病，甚至有「百病皆因痰作祟」之說，惟若痰液咯之不出又咽之不下，則可能是「梅核氣」作祟，要留意會否是精神壓力太大或有情緒問題。

 

註冊中醫師許懿清

 

　　一般認知的痰大多與肺部疾病有關，註冊中醫師許懿清指，凡是異常積聚的水液都可稱為「痰飲」，當中較黏滯者為「痰」，較清稀者為「飲」，前者較易致病，更可藏在臟腑及經絡之中，例如若聚在胃部可引起胃脹、噁心、嘔吐；在心腦則可引發心神失常、精神錯亂，所以有「怪病多痰」、「百病皆因痰作祟」等說法。

 

　　痰飲藏在臟腑可以致病，但另一種「無形之痰」則非常困擾，例如不少人都試過「痰上頸」但「咳唔出」，許醫師指，若排除是其他咽喉病變，可歸為「梅核氣」，即異物感如梅核梗阻，咯之不出，咽之不下，主要是因為氣鬱氣滯、脾失健運而聚濕生痰，痰氣互結於喉而發病，在肝病、咽喉或精神疾病都可能見此病證，意味情緒問題可能為成因之一，例如因壓力大、肝氣鬱結、情志不暢，即與西醫所稱的「喉球症」相似。

 

太大力咳 反傷咽喉

 

　　許稱，「梅核氣」症狀可能時發時止，患者咽喉有異物感覺，但又不影響進食，多發於青中年人，又以女性居多，要因應各人情況而對症治療，有時可能會合併多種痰濕問題，但提醒若執意咳出「異物」，甚至長期因此「大大力」咳，恐會傷及咽喉肌肉，反而會加劇喉嚨痛、口乾、聲音沙啞、過敏等問題，建議可試用兩款簡單食療，來緩解症狀。

 

 

轉載自: 晴報

 

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