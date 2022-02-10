  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

10/02/2022

港大研究發現DNA錯配修復機制！助識別基因缺陷癌患者，提供更多治療方案

#健康小tips #健康 #癌症 #林奇綜合症 #DNA #細胞變異 #DNA錯配修復機制 #香港大學醫學院 #大腸癌 #子宮癌 #子宮癌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　人類出生時如患有俗稱「林奇綜合症」的DNA錯配修復缺陷（MMRd），在成年後亦會更易患上癌症。港大醫學院的研究發現DNA錯配修復機制（MMR）有未知功能，對維持完整的基因組很重要，料有助識別相關類型癌症，更可提供更多治療方案。

 

　　港大醫學院早前分析316個來自多個組別的MMRd癌症患者的體細胞突變數據，以了解MMR的特定蛋白質成分，即MutSα（MSH2/MSH6）和MutLα（MLH1/PMS2）缺失的關鍵突變過程，結果發現缺乏MutSα的癌症在突變特徵上，與缺乏MutLα的癌症存在顯著差異。

 

黃永瀚博士

 

　　團隊其後整合表觀遺傳數據和癌症體細胞突變，研究非複製與複製相關的DNA缺陷樣本，及相關特徵背後的機制。領導今次研究的港大醫學院生物醫學學院副教授黃永瀚博士指，「5-甲基胞嘧啶（5-methylcytosine）脫氨基」每日在人體細胞發生數百次，是比分裂和複製細胞更常見的DNA損傷形式，而MutSα是MMR中修復5-甲基胞嘧啶脫氨基必須的關鍵成分。

 

　　黃稱，研究顯示MMR不止於細胞分裂時保護DNA免受累積突變影響，更發現可保護人類基因組免受5-甲基胞嘧啶脫氨基引致的損傷，這個前所未知的功能顛覆了以往的假設，認為研究有助了解為何天生MMRd患者更易患癌症。

 

研究成果助識別患者

 

　　他指現有約2成大腸癌和子宮癌患者存在MMRd的問題，相信研究成果有助找出更多患者；並可為MMRd相關癌症患者提供更多的治療方式。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #癌症 #林奇綜合症 #DNA #細胞變異 #DNA錯配修復機制 #香港大學醫學院 #大腸癌 #子宮癌 #子宮癌

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk