飲食西化令腸道菌失衡！潰瘍性結腸炎30年升17倍！輕者腹痛腹瀉，嚴重出血、穿腸

經常肚瀉不僅令人尷尬，也影響生活及工作。據醫管局資料，香港前年有1,839名潰瘍性結腸炎患者，另有研究指本港發病率在30年間攀升近17倍。患者發病時會腹痛、腹瀉，甚至嚴重出血，且不少人在30歲前便確診。有醫生指，病發率攀升或與食物西化，多了進食加工食物，導致腸道菌群失衡有關。

張嘉盛醫生（左）建議多吃天然食品減風險。右為龐朝輝醫生。

香港炎症性腸病學會秘書暨腸胃肝臟科專科醫生張嘉盛指，潰瘍性結腸炎是一種慢性腸道炎，結腸會反覆發炎，可導致嚴重出血和腸穿等嚴重併發症。發病高峰期為20至30歲，有家族史者更高危。有研究指半數患者需入院治療，5年內要再入院的風險更高達50%。若未能控制病情，15%患者最終需接受切腸手術，術後更需臨時或永久佩戴造口袋收集糞便。

可致嚴重出血和穿腸

該病的發病成因未明，張醫生指，相信與免疫系統失調、遺傳、環境因素和腸道微生物菌群失衡所致。他稱，隨著經濟發展，發病率在亞洲地區攀升，估計與飲食西化，人們常吃高糖、高脂和含添加劑的加工食物，導致腸道菌群失衡，益菌減少，惡菌增加導致發炎，建議市民多吃天然食品及多做運動以減低風險。

香港結長友會於去年12月至上月訪問了61名潰瘍性結腸炎患者。結果46%受訪者於30歲或以前便確診，72%人擁有專上教育學歷。患者病發最嚴重時，症狀平均維持達4.4個月、一天內平均進出洗手間9次、平均需留院15天。66%患者曾於進食後需馬上去洗手間、39%人曾失禁，10%人曾需穿尿片。逾9成受訪者對切腸及佩戴造口袋感到憂慮，33%人更罹患情緒病。

為有效控制病情，美國胃腸病學協會前年在指引中建議，中等至嚴重患者用生物製劑作急性及維持治療；同年亦有研究指，2007至2016年間美國採用生物製劑治療潰瘍性結腸炎增加了3.5倍，同期結腸切除率大減46%，故相信有關治療有助減低切腸率。

生物製劑有效 倡擴資助

張說，一名37歲女患者多年來曾用抗炎藥物、類固醇及免疫調節劑治療，但病情反覆，每年至少病發一次。去年因腹瀉帶血及貧血再度入院時，已對類固醇產生依賴，亦因使用免疫調節劑出現嚴重白血球過低的副作用，最近患者轉用生物製劑治療，暫未有嚴重副作用。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生稱，近半受訪者獲醫生建議使用生物製劑治療，但當中41%人因不符合政府資助申請門檻及未能支付費用等而未接受治療。雖然生物製劑已被納入香港藥物名冊，但僅資助嚴重患者的首個月藥費。龐說：「很多患者未夠30歲已確診，且有高學歷，長遠有效的治療能減低患者病發及切腸風險，讓他們重投工作及社會。」他建議政府審視相關藥物的臨床指引，為更多患者提供持續的藥物支援。