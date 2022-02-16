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16/02/2022

「冷凍溶脂」有效嗎？消委會放蛇：成效靠拍照、目測、自己感覺！投訴個案增，涉灼傷皮膚、減肥無效

#健康小tips #冷凍溶脂 #消委會 #減肥 #灼傷皮膚 #投訴 #濕疹 #癡肥 #無痛纖體 #健康
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 　　近年興起冷凍溶脂，聲稱可「無痛纖體」，惟消委會接獲相關投訴增加，當中涉無效果及皮膚灼傷問題，強調冷凍溶脂只能局部減脂，不能有效減重，更不適合癡肥或嚴重超重人士，屬於肌肉的部位如小腿更無效果，提醒患牛皮癬、濕疹等人士不適合進行療程，以免出現嚴重灼傷等副作用。

 

　　消委會於去年接獲8宗冷凍溶脂投訴，按年升3倍，其中3宗為出現身體灼傷等問題、4宗為無效果。有投訴人接受療程後，大腿內側紅腫、發熱，翌日大腿皮膚更長水泡；另有投訴人花約6萬元望改善大腿內側、後腰及腹部等肥胖問題，但療程對其身形無改變，職員卻以「借位」拍照記錄，結果翻查身體脂肪重量記錄時，數值毫無變化。

 

消委會建議進行帶氧運動及注意飲食，為減肥不二法門。

 

　　消委會去年派員到7間美容中心及診所「放蛇」，查詢減上臂脂肪，約需4,900元至近4.8萬元，各美容院建議接受2至6次療程，每次相隔1星期至2個月不等，部分美容院更標榜「1次程序可減少約27%脂肪」，但問及如何評估成效，卻指會拍照對比、目測，甚或「自己會感覺到」。

 

只能局部減脂

 

　　消委會解釋，冷凍溶脂的原理是以低溫程序，選擇性地破壞皮下脂肪細胞，令目標位置的脂肪組織凋亡，再逐漸被代謝及排走，與抽脂比較，冷凍溶脂只能局部減脂，而不能減重，療程並不適合癡肥或嚴重超重、皮膚鬆弛、膚色不理想、皮膚有傷口、濕疹、牛皮癬、皮膚炎等人士。據美國食品藥物管理局資料，冷凍溶脂可供體重指數相等或少於46.2人士，處理雙下巴及下頜位置的脂肪，亦可用於BMI相等或少於30的人士，用作處理上臂、背部、大腿、腹部等部位脂肪。

 

　　消委會提醒，療程後的皮膚範圍會感到寒冷、僵硬、紅腫等，一般在數小時內消退。

 

 

轉載自: 晴報

 

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