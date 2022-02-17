  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

17/02/2022

長期用電熱氈、暖水袋保暖，小心低溫燙傷！醫生：皮膚會對溫度麻木，長者嬰兒高危！

#健康小tips #健康 #保溫 #保暖 #電暖氈 #暖水袋 #低溫燙傷 #熱水浸腳 #皮膚科
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近期天冷寒風令人不捨得離開被窩，但使用電熱氈、暖水袋取暖，小心「因暖得禍」。有皮膚科專科醫生指，電熱氈等能持續保持穩定暖感產品，即使溫度僅高於人體表皮，長期使用仍可能有低溫燙傷風險。有病例是8旬老翁用電熱氈「瞓過夜」，2周後才驚覺背部和臀部皮膚發紅疼痛，需治療2、3周始痊癒。

 

皮膚科專科醫生侯鈞翔

 

　　皮膚科專科醫生侯鈞翔指，低溫燙傷並非醫學名詞，泛指長時間以超出表皮溫度的熱度「烘焙」下，造成的皮膚創傷。「人體中央溫度要維持在37度，才能維持正常細胞機能運作，而表皮正常溫度會再低1度至1度半；當核心溫度低於35度，便會出現低溫症。而使用暖水袋、電熱氈等取暖，即使暖感只略略超過表皮溫度，如38度左右，長期使用亦會令皮膚麻木，失去對熱的警覺性，造成低溫燙傷。」

 

 

略超過表皮溫度已危險

 

　　候說︰「低溫燙傷的危險性，在於一般熱液燙傷等溫度多超出40度，即時會有痛感，令人警覺已受傷。但低溫燙傷可日積月累，甚至持續數星期亦不自知，曾有病例是一名82歲老翁入睡時愛用電熱氈保暖，持續1、2周後感到背部及臀部皮膚發紅，痛楚不止，需持續搽藥膏防止細菌感染，治療期長達2至3周。」他建議用電熱氈時，可預早半小時「烘暖被窩」，入睡時便熄掣。

 

　　侯續指，按照燙傷分類，家居中最常見表皮燙傷或真皮層燙傷，前者會造成皮膚泛紅、灼痛；後者會形成水泡、脫皮及大面積的痛楚。至於最嚴重的深層創傷，多由化學灼傷、火燒或電灼傷造成，較難由家居意外導致。

 

長者嬰兒高危

 

　　至於低溫燙傷的高危者，首選老人和嬰兒，前者易因三高等問題，出現神經退化，或因服高血壓藥、安眠藥等令皮膚觸感下降；後者因身軀細小，熱能較高，若再加溫很易過熱，「嬰兒保暖只要冚好被仔便可，而且要注意不要蓋住口鼻，不用再附加『升溫裝置』。」他續說，皮膚若長期處於高溫狀態，亦易致敏感及皮炎，有濕疹者尤其要注意。

 

用熱水泡腳有同樣風險，注意水溫勿超過39至40度，時間不應超過15分鐘。

 

　　候鈞翔提醒，冬日流行的泡腳養生法亦有同樣風險︰「不少人一開始覺得水溫燙，但硬著頭皮繼續泡，當皮膚對溫度麻木後便以為無礙，實際已低溫燙傷。」他建議泡腳水溫勿超過39至40度，時間不應超過15分鐘，並應逐一加入熱水，而非一開始便用滾燙熱水浸泡。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #保溫 #保暖 #電暖氈 #暖水袋 #低溫燙傷 #熱水浸腳 #皮膚科

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk