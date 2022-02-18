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18/02/2022

居家抗疫儲糧！部分罐頭營養好過新鮮食物？營養師推介呢3種罐頭魚

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　　疫情下市民減少外出，不少家庭都會「儲糧」以備不時之需，甚至囤積大量罐頭食物。其實罐頭食物不一定無益，有營養師指，部分罐頭食物保存的營養素甚至比新鮮食物更好、且不易流失，而深海魚罐頭如沙甸魚、鯖魚、吞拿魚等，都是較健康的罐頭之選；但午餐肉、五香肉丁等肉類罐頭，因較高脂、高鈉，可增加患心血管疾病風險，應盡量少吃。

 

營養師溫巧晴

 

　　家營營養中心營養師溫巧晴表示，由於罐頭食物大多是經過高溫烹煮後再放入真空密封罐頭內保存，因此罐頭食品的營養素不易流失，部分甚至比新鮮食物保存得更好。

 

真空密封 營養素不易流失

 

　　她舉例，罐頭沙甸魚、鯖魚、吞拿魚等都是較健康的罐頭食物，「這些深海魚除了有豐富的優質蛋白質外，更含有豐富的Omega-3，這兩種營養素並不會在罐頭加工的過程中受破壞」，茄汁、醬油或鹽水味的罐頭魚脂肪含量也更低。

 

　　她指Omega-3除有助預防心血管疾病、維持免疫系統及內分泌系統健康，更有助降低膽固醇及紓緩炎症等功效，而深海魚類罐頭當中，以鯖魚的Omega-3含量最高，每100克鯖魚含有2.3克。另外，由於沙甸魚一般是連骨食用，故有助同時攝取鈣質，「一條沙甸魚約有90毫克鈣質，已相當於三分一杯牛奶的鈣含量。」

 

　　此外，她也建議可選購罐頭茄汁豆，因其原材料為黃豆，含有完全蛋白質，亦有碳水化合物及水溶性纖維等營養素，即使罐頭經加工，仍能保留當中的營養，不過她建議購買時要比較不同牌子的茄汁豆，並選擇較低鈉的款式，以防攝取過量鈉質而增加患上高血壓的風險。

 

 

午餐肉較高脂高鈉 宜少吃

 

　　相對深海魚類罐頭，午餐肉、五香肉丁和豆豉鯪魚等罐頭因脂肪及鈉含量較高，故只宜間中食用。她解釋，午餐肉和五香肉丁的主要成分均為豬肉，當中不乏肥肉，製作五香肉丁和豆豉鯪魚的過程也涉及大量油，而過量攝取飽和脂肪除可致肥，也會增加患上心血管疾病的風險。

 

　　另外，不少市民也會買罐頭水果，但溫巧晴提醒，因維他命C容易氧化，原個水果在切片或切粒後便會流失部分維他命C，加上製作罐頭過程涉及加熱，亦會破壞維他命C，如要購買罐頭水果，應考慮以果汁（in fruit juice）而非糖水（syrup）浸水果的類型。

 

轉載自: 晴報

 

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