  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

21/02/2022

美國列Omicron為兒童10大殺手？本港專家：絕非類流感，幼童中招無藥可醫，都係及早打針！

#健康小tips #健康 #Omicron #小童染疫 #12歲以下兒童 #流感 #兒童死亡成因 #疫苗 #打針 #新冠肺炎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　Omicron被指輕症較多，惟對長幼仍具殺傷力。有兒科醫生指，已有逾200名11歲以下兒童受感染，近日2人死亡，絕非如坊間傳言僅是「類流感」，美國更把它列入兒童10大死亡成因之一。香港醫院藥劑師學會更警告，目前兒童患者唯一可用藥物為類固醇加瑞德西韋治療，惟後者不能用於12歲以下兒童，令幼童「無藥可治」。

 

　　香港醫院藥劑師學會今年1月27日至2月9日訪問5至15歲學童家長，結果受訪的322人中，有38%「大仔」（12至15歲）學童家長尚未為子女打針；56%「細仔」（5至11歲）家長更明言不會讓子女在今年上半年接種；逾8成家長指因擔心疫苗副作用、有後遺症或死亡而卻步；其次是判斷疫苗對變種無效。

 

　　但兒科專科醫生張傑指，今年1月至本月6日，已有逾200名11歲以下兒童，及逾400名18歲以下兒童受感染，佔整體確診者逾7%及14%，更有2名幼童死亡。他稱，Omicron殺傷力「絕非等同流感」，美國數據顯示今年1月5至11歲患者入院率，較去年同期多3倍；截至去年10月中，該年齡組已近100名兒童死亡，令新冠位列美國兒童10大死亡成因之一。美國疾控中心數據更指，未打針兒童入院率較齊針亦高10倍，且3分1無打針童需深切治療。

 

崔俊明（香港醫院藥劑師學會圖片）

 

　　學會會長崔俊明指，因新冠常規藥瑞德西韋使用年齡為12歲以上，雖可作標示外使用，但稚齡幼童目前可謂「無藥可治」，只能作支援性治療。且新面世的口服藥不但全球瘋搶難確保供應，且主要用於輕至中度症狀，亦有年齡限制，促港童家長要「預防勝於治療」，籲及早接種。

 

 

病童年齡愈大 愈易有長新冠

 

　　崔強調，本港所用科興及復必泰疫苗不會進入人類細胞核，且後者新陳代謝很快，絕不會有「改基因」效果。他指港人打復必泰後整體心肌炎比率為每10萬劑有18人中招，12至15歲兒童中為每10萬人有13人，比例比英美高，但大部分入院後2、3日已無礙。他又謂，復必泰申讓6個月大至4歲兒童使用，惟劑量僅成人10分一，難再在成人針中「抽針」接種，而必須打兒童疫苗，且基礎接種量為3針。

 

　　張醫生補充，以色列數據反映病童年齡愈大，愈易有長新冠症狀，如「腦霧」即記憶及專注力下跌、抑鬱等，部分可持續6個月，且康復後仍可能有「多系統炎症綜合症」，令大腦、心肺持續發炎，或致衰竭死亡。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #Omicron #小童染疫 #12歲以下兒童 #流感 #兒童死亡成因 #疫苗 #打針 #新冠肺炎

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk