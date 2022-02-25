  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

25/02/2022

焦慮、難入睡，面對疫情家長身心俱疲！3個鬆弛練習，抗壓力Up！

#健康小tips #防疫 #情緒健康 #焦慮 #緊情 #緊情 #抗壓力 #鬆弛練習 #鬆弛練習 #提早放暑假 #紓緩壓力 #抗疫 #疫情 #健康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　第5波疫情愈見嚴峻，政府落實即將進行全民檢測之餘，更宣布全港幼稚園及中小學生提前於3、4月放暑假！面對這個突如其來的暑假，無論是否WFH，不少家長都紛紛表示「頭痛」，不知如何為小朋友安排後續的活動及學習，同時讓他們在疫情中依然倍覺安全。

 

　　對抗疫症，健康的身體當然不可或缺，其實在精神或心靈上維持正面、積極，亦是極具感染力的身教。抗疫，更要提升抗壓力。

 

　　疫情反覆、幾度肆虐，家長們容易產生焦慮、緊張、忐忑不安及無助等情緒，反映在身體上，難以入睡、手心出汗及胃口減少等，也是常見的生理反應。疫情下會有這些感受和反應是人之常情，但要在疫情中成為子女的後盾甚或為他們披風擋雨，就得學習管理壓力，從照顧自己的身心做起。充足睡眠、均衡飲食和適量運動固然有助改善壓力，此外也可以透過腹式呼吸練習、漸進式肌肉鬆弛練習及意象鬆弛練習（見附表）來改善心跳加快、呼吸急促等困擾，達致身體放鬆、紓緩壓力的效果。

 

 

留意子女行為轉變 耐心聆聽

 

　　常說父母是孩子們最好的榜樣，家長們的壓力，有時也會傳染給小朋友，尤其是疫情期間課堂學習受阻，小朋友更會對這種混亂感到無所適從而加倍感到壓力，這些壓力表現在身體及行為上，會出現易哭易忟憎、睡眠模式轉變甚至是噩夢變多、專注力下降及原因不明的攻擊行為等等情況。這時候，家長就得管理好自己的情緒和壓力，好好聆聽子女們的真實需要。尤其是面對特殊需要的小朋友，家長更得保持耐心與平靜，讓小朋友明白為甚麼不能上學、外出，以至是勤洗手的重要性。

 

親子居家抗疫，家長們不妨以身作則，鼓勵小朋友多做運動。

 

　　長時間留在家裏，多了和小朋友共處的親子時間，家長們不妨以身作則，鼓勵小朋友多做運動，包括跳繩及原地跑等；此外，亦可趁機跟他們一起做家務，培養良好生活習慣之餘，對鍛練體格及增進親子關係也有益處。

 

親子討論疫情資訊 助減恐慌

 

　　居家抗疫期間難免多了更多接觸電子產品及接收網上資訊的機會，家長不但要學習分辨資訊真假，也要教導子女慎選適當資訊頻道、留意他們瀏覽網絡的時間以避免其沉迷其中，與此同時，家長亦可鼓勵子女一起討論各種抗疫資訊，在沒有課堂的日子繼續保持學習與思考，並提醒他們不要亂胡轉發虛假資訊，減少不必要的恐慌。家長或小朋友遇到無法紓解的壓力時，不要害怕尋求專業協助及輔導，非常時期，正面思維才是「疫」境自強的好方法。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #防疫 #情緒健康 #焦慮 #緊情 #緊情 #抗壓力 #鬆弛練習 #鬆弛練習 #提早放暑假 #紓緩壓力 #抗疫 #疫情 #健康

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk