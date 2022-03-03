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03/03/2022

抗疫常放負會影響病情！精神科醫生：過分緊張、氣促即做「478呼吸法」

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　　新冠肺炎確診激增，公院床位不敷應用，市民居安抗疫難免感無助。有精神科醫生指，若自己或家人不幸染疫都應保持冷靜，因過分緊張或打亂呼吸，恐更易誤判病情；家人之間應團結互相扶持，更不妨一起籌備疫後大計，增強抗疫信心。

 

　　新冠病人每日增幅數以千計，一幕幕患者未能入院的慘況，幾乎每日上演。精神科專科醫生傅子健指，如此「大場面」相當罕見，即使較有人生經驗的長者，都會感緊張及對社會失去信心，因公營醫療體系岌岌可危，意味市民或得不到最基本保障，難免感悲觀和焦慮；加上不同真假資訊流傳，更易令人「六神無主」。

 

　　醫學界對新冠病毒仍有不少未知，病人染疫易緊張，擔心會否出現重症或傳染家人，傅醫生指，由於身體在緊張下會令呼吸加快，曾聽聞有輕症病人因過分緊張而出現氣促，此時可借助「478呼吸法」助冷靜下來，即吸氣時數4下，忍住數3下，第8下呼出。

 

　　傅續指，長者或子女病情未有明顯惡化，例如其嘴唇指甲仍有血色，但他們卻感緊張，可嘗試向其說明其身體情況未算太差，應相信自己有能力戰勝病毒，但若已陷入神志不清，則一定要叫救護車，忌過分「淡定」。

 

勿怪責染疫家人

 

　　一旦家中有人染疫而又無法入院，傅直言，其他家庭成員可做的事情的確有限，只能盡力支援生活所需，又提醒千萬要避免找出「罪魁禍首」，一來於事無補，二來「無人想生病」，染疫病人本身都會有自責，若家人都不體諒，情緒打擊亦會更大。

 

　　抗疫兩年多，第5波疫情無疑再打亂市民對2022年的期望，傅醫生指，平日看新聞可多留意正面報道，因着眼批評只會增加負能量，一家人亦可一同計劃去旅行等疫後活動，從而建立正面盼望，「要相信疫情一定會過去，就算諗下都開心」。

 

轉載自: 晴報

 

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