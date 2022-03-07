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07/03/2022

睇《大叔的愛》睇到肩頸痛、手部痲痺？長期床上煲劇錯姿勢，易患「胸廓出口綜合症」！未必關頸椎事，嚴重可令肌肉萎縮壞

#健康小tips #健康 #胸廓出口綜合症 #TOS #床上煲劇 #寒背 #舉重 #穿緊身衣 #穿緊身衣 #姿勢不良 #手麻痹 #肩頸痛 #肌肉萎縮 #脊醫
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　　人體肌肉和骨頭對外來壓力相當敏感，有脊醫警告，假如長期雙手壓桌上或在床上煲劇，又或寒背、舉重姿勢不當或常穿緊身衣等，均有機會引致頸肩手部和胸口的血管或神經線嚴重受壓，最終形成「胸廓出口綜合症」（TOS），若情況持續，最快一至兩周，肌肉即萎縮甚至組織壞死，籲出現症狀應馬上求醫。

 

王俊華（資料圖片）

 

　　註冊脊醫王俊華表示，TOS源於連接頸肩手的神經線和血管經胸廓出口（即鎖骨、肋骨附近經肩膊連往手臂的位置）時受某種原因擠壓所致，現時每周都有數名先天因素TOS患者求診，但日常姿勢不良亦會導致TOS，如長時間寒背、雙手壓桌並令上半身長時間前傾、或躺床上使用電子用品等，「頸椎有一定弧度，如被拉直可致周邊肌肉出現不尋常的不平衡或拉扯，如有A字膊、電腦頸等都是高危因素。」另手作人或廚師等，因長時間用同一姿勢或重複同一動作太多次、或舉重時只鍛練胸肌而不理背肌引致胸肌收緊等，同樣有機會誘發病症。

 

OL穿戴豐胸內衣致病發

 

　　他曾接觸一名25歲OL，她數年前因「貪靚」每日穿戴豐胸內衣，後期更用「寒背帶」，之後手臂出現少許麻痺乏力、呼吸急速，直至一晚因「捱夜」工作後，次日起床即發現無法舉起左手。雖然醫院未發現其有心肺問題，僅著她放鬆心情休息，惟之後她再發現頸肩疼痛而求診，才發現頸、胸肌肉均見腫脹，亦有其他頸椎問題，須馬上治療。

 

　　他又指，一名30多歲少婦去年在《大叔的愛》播放後，每晚在床上手持平板電腦追看MIRROR相關影片，持續數周後出現手麻痺症狀；她與丈夫初期以為是頸椎間盤突出，經檢查後發現是TOS。

 

　　他警告，TOS的病徵與頸椎神經線受壓、頸椎椎間盤突出等頸椎病非常相似，如頸肩痛、手部麻痺無力等，惟神經線和血管均不可長期受壓，嚴重時一至兩周內即可導致肌肉萎縮甚至組織壞死。他特別提到如手部溫度異常升降，且頸椎肌肉、胸肌和第一條肋骨等位置不適以至痛楚，便可能是患上TOS而非頸椎病症。

 

　　他提醒，市民平日不應長時間維持同一姿勢、多做伸展運動，如手臂出現持續麻痺情況就應求醫；健身或使用健美產品時，亦應跟從指引，特別是過緊內衣不應長期穿戴。另因人體有約7成關節軟骨源自水份，平日應多喝水，否則除導致軟骨不健康、易患頸椎病症，肌肉彈性和柔韌度同樣因此下降。

轉載自: 晴報

 

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