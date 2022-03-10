  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

10/03/2022

疫下浸大推中醫網上義診，三星期8,000人求診！成立團隊優先服務院舍長者，提供情緒支援

#健康小tips #健康 #新冠肺炎 #中醫義診 #網上診症 #浸大中醫抗疫遠程醫療中心 #濕邪 #安老院 #心理情緒 #送藥服務 #連花清瘟膠囊 #中醫 #金花清感顆粒 #藿香正氣片
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫情嚴峻，不少市民亦向中醫求診，浸大發現本港患者普遍有濕邪的情況，出現腹瀉、舌苔厚、頭重如裹的症狀，提醒坊間熱賣的連花清瘟膠囊等3款中成藥，必須對症下藥。有見確診者眾多，浸大自上月中推出網上免費診症，至今服務逾8,000人，並宣布成立跨學科醫療隊，向老人院的長者、員工等提供中醫診治及心理情緒支援。

 

中醫在「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」進行網上診症（浸大圖片）

 

　　浸大自2月中推出網上免費診症及諮詢服務，至今3周服務逾8,000人，日均服務最多1,000人，包括確診者、密切接觸者、老人院舍長者及照顧者等。浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥教授表示，臨床發現本港確診者多數有濕邪的情況，包括出現腹瀉、舌苔厚、頭重如裹。但大部分為輕症患者，僅5至10%人屬重症，包括發高燒達39度、咳血等，建議有呼吸困難、缺氧等人士入院治療。對於坊間熱賣的連花清瘟膠囊、金花清感顆粒及藿香正氣片等中成藥，他建議服用前先諮詢醫生意見。

 

抗疫醫療隊 優先服務院舍長者

 

　　目前免費遙距服務，已包診症、配藥及送遞，醫師會處方5日中藥及提供2次診症，卞兆祥稱目前每日有40名醫師駐診，每日可為80人診症，但求診者眾多，初時20條預約熱綫即被「打爆」，加上中藥因運輸物流受阻，出現短缺情況，已聯絡內地供應商快速處理，暫時供應充足，不過未必能做到即日診治、即日送藥，形容是「打緊仗」。

 

　　另外，浸大昨宣布成立一支由跨學科專家及支援人員組成的「浸大中醫抗疫醫療隊」，優先為安老院的長者、員工、照顧者等提供遙距診症、送藥服務及心理情緒支援。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #新冠肺炎 #中醫義診 #網上診症 #浸大中醫抗疫遠程醫療中心 #濕邪 #安老院 #心理情緒 #送藥服務 #連花清瘟膠囊 #中醫 #金花清感顆粒 #藿香正氣片

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk