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17/03/2022

餐後勁飲水仍口渴？鈉超標！營養師：食西瓜即時補鉀止渴！糖尿患者可吃生菜、青瓜

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　　鹽分有助調節人體水份平衡，促進食慾，但攝取過量易令人虛胖水腫，且會增患心血管病、胃癌風險。要分辦膳食鈉含量是否過高，有營養師指，若餐後感到「非常口渴」，飲水亦難解渴，即意味鈉超標，此時應食用高水份水果︰「西瓜可即時補充鉀及有效解渴；若有糖尿病，可改吃生菜和青瓜代替。」

 

李德勝指，營養標籤規定，每百克或毫升食物若含少於5毫克鈉，即可標示為「0毫克鈉」，故要注意未必等同無鈉。

 

　　公共營養師李德勝指，鹽主要成分是氯化鈉，當中氯佔60%，鈉佔40%，尚有少量鉀離子，相關電解質負責調節人體內水份，維持細胞體液內外滲透壓及酸鹼平衡，亦是神經傳導的必要物質，有助控制肌肉收縮，且可促進消化液分泌增進食慾，「鈉對葡萄糖能否進入細胞膜及轉化亦起關鍵作用。」

 

勿因減肥戒鹽 適量攝取助降血壓

 

　　李指，鹽中的鈉可與水結合為水合離子，有鎖水作用，易令人看起來虛胖水腫，「哈佛大學公共衞生學院網站指，攝取鹽過多會令腎臟難及時排走血液中的鈉，而大腦為維持身體機能，會分泌『抗利尿激素』留住水份，以稀釋體內鈉濃度，而形成水腫。」他續指，當血中鈉含量高，會令血液體積增加，加重血管壓力，心臟亦要加大血壓泵血，負擔大增，日積月累下，尤易在年長者身上易誘發高血壓、中風、心臟病等問題。

 

　　但李提醒，絕不能為減肥而戒鹽，「當體內缺少鹽分，會令四肢無力、暈眩、無胃口，嚴重者會導致噁心、厭食和心率加速等問題」。他指，鈉是人體所需礦物質，世衞資料顯示只要每日攝取鈉不超過1,700毫克，反而有助降低血壓。

 

 

糖尿病患可食生菜青瓜解渴

 

　　他指，薄餅、火腿等快餐和加工類食品多屬高鈉，芝士餅、花生、蝦片，甚至入口不咸的檸檬乾亦含大量鹽份，「近日流行的植物肉亦含大量鹽份，不要因為是素食便輕視。」他教路，若餐後感到非常口渴，喝水亦未能紓緩，意味膳食中鈉含量已過高，可吃水份高的水果止渴，「西瓜能同時補充鉀和解渴，鉀有助平衡及排出過量的鈉；香蕉、菠菜亦有豐富鉀元素。糖尿病患者則可改吃生菜及青瓜解渴。」

 

　　李續指，食物添加劑「硝酸鹽」被廣泛用於加工及預製食物，以防腐抗菌，惟當它與肉類中的腐敗微生物結合，會產生代謝物「亞硝酸鹽」，當與胃酸及其他化合物結合便會變成致癌物「亞硝胺」，易誘發糖尿病和胰臟癌。「硝酸鹽」亦會產生代謝物「過氧亞硝酸鹽」，可直接損害血管組織，增加患高血壓、中風等風險。若想減少鈉攝取，他建議改吃新鮮農作物及肉類，或未經醃製或調味食材，並改用薑、蒜、胡椒等香草和香料取代食鹽或醬汁調味。

 

 

轉載自: 晴報

 

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