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18/03/2022

濫用抗生素未來比癌症致命！港大發現：2千年古藥硝酸銀可抗耐藥惡菌，或可克服抗生素耐藥危機

#健康小tips #健康 #抗生素 #濫用抗生素 #抗生素耐藥危機 #硝酸銀
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　　濫用抗生素備受醫學界關注，具黏菌素抗性基因（mcr）的超級細菌更在2015年首次被發現，意味「最後防綫」黏菌素亦告「失守」。港大研究發現，有逾2,000年歷史的硝酸銀可抑制惡菌的抗性蛋白酶功能，結合黏菌素療法，有助克服抗生素耐藥性危機。

 

　　為應對抗生素耐藥性危機，學界嘗試利用複方抗生素及抗生素抗性消除劑聯合療法，藉減低細菌抗藥性來治療多重耐藥細菌感染。港大化學系和微生物學系團隊，發現古抗菌藥物「硝酸銀」，可使這些耐藥細菌對黏菌素重新敏感，該藥物已有逾二千年歷史，以往多用作抑制外部感染。

 

港大研究 有效抑菌緩解皮膚壞死

 

　　研究團隊指，硝酸銀中的銀可通過取代抗性蛋白酶中促成抗藥性的Zn2+，另可在抗性蛋白酶MCR-1-S中形成「四銀簇」，即是有效抑制抗性蛋白酶活性的化學結構，最終導致抗性蛋白酶失去功能。研究顯示，銀有效減緩高水平耐藥性發展，並能夠降低菌株的變異頻率。

 

　　團隊以小鼠皮膚感染模型驗證，由硝酸銀和黏菌素組成的聯合療法，有效緩解皮膚病變壞死和減少細菌載量，認為療法在體內、外效果皆良好，無疑為克服後抗生素時代的抗菌素耐藥性危機帶來新希望。

 

　　港大在2020年已發現抗風濕劑金諾芬有類似作用，領導團隊的理學院化學系講座教授孫紅哲指，硝酸銀有安全使用的歷史，認為它可與金諾芬相互補充，用作治療由攜帶mcr的多重耐藥超級細菌感染。

 

 

轉載自: 晴報

 

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